Cerimonia delle candele per la Fidapa ad Alcyone

Mercoledì 22 maggio si è tenuta, al ristorante-pizzeria Alcyone, la Cerimonia delle candele per la Fidapa BPW Italy sezione Pescara. Come per tutte le federazioni o sezioni nel mondo la cerimonia delle candele rappresenta il profondo legame che unisce tutte le socie nel mondo. Questa manifestazione fu concepita da un’idea dalla dott.ssa Lena Madesin Philips che 90 anni fa aveva fondato la BPW (Federation of Business and Professional Women) e ogni anno si evocano tante memorie e successi.

Le prime socie della BPW furono quelle americane che viaggiarono in tutto il mondo condividendo i loro interessi e convinzioni con le donne europee. Nel 1930 le donne che si erano organizzate in gruppi, provenienti da sedici paesi si incontrarono a Ginevra dove fondarono la Federazione Internazionale.

Nel ricordo del passato e con uno sguardo positivo al futuro ogni anno si accendono le candele che simboleggiano le ambizioni e gli sforzi delle donne impegnate in ogni associazione territoriale ne mondo. Le candele che si accendono durante la cerimonia sono diversamente colorate.

Ogni candela BIANCA rappresenta una Federazione, ogni candela BLU rappresenta un Paese in cui vi è almeno un Club associato, le candele ROSA rappresentano le Socie individuali e la candela vede il futuro. Tante le socie, con i loro ospiti, che hanno partecipato. Presente la Vice Presidente Nazionale Annamaria Musacchio, la Presidente della sezione di Teramo Narcisa De Vincentis, la Presidente della Sezione di Chieti Patrizia Politi e la Past President della sezione di Apricena Ida Iafisco, anche Ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza per il Distretto Sud Est.

In remoto, con un messaggio letto dalla Presidente di Pescara Maria Luisa Abate, presente anche la Presidente Distrettuale Sud Est Elisabetta Grande. Ha espletato la funzione di cerimoniera la socia Simonetta Paolini. Il sindaco Carlo Masci non ha fatto mancare la sua presenza anche brindando ad un lavoro presente e continuo sul territorio per FIDAPA sezione di Pescara.

La FIDAPA BPW Italy è un’associazione composta in Italia da circa 10.000 socie, aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW ed è articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale. Le sezioni sono raggruppate in sette distretti. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, Professioni e Affari sia in maniera autonoma sia in collaborazione con altri Enti e Associazioni.