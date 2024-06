Abruzzo Nomade a sostegno di Adricesta Onlus a Francavilla al Mare

Domenica 30 giugno il Nomadi Fans Club “Abruzzo Nomade” di San Silvestro - Pescara torna a far festa, insieme ai suoi amici e a chiunque voglia partecipare, nel modo che predilige, con la musica dei Nomadi e una serata di beneficenza a sostegno di Adricesta Onlus, associazione da vent’anni al fianco dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie. L’evento si svolgerà dalle ore 20 circa al ristorante pizzeria “Mondo Bongo” di Francavilla al Mare, con un gustoso menu a base di pizza e le emozioni con la musica live della tribute band pescarese Dimensione Nomade.

Sono previsti un menu adulti a 25 € e un menu “under 12” a 15 €, entrambi comprensivi della quota da donare in beneficenza. Eventuali esigenze di menu particolari (intolleranze, allergie etc.) devono essere comunicate al momento della prenotazione. Tutto ciò che non è indicato nel menu non sarà compreso nel prezzo, ma p otrà essere ordinato a parte. Il ricavato della serata sarà destinato da Adricesta (Associazione Donazione Ricerca Italiana Cellule Staminali Trapianto e Assistenza) ai progetti per il Reparto di Chirurgia Pediatrica e Oncologica dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara, che saranno illustrati nel dettaglio, durante la festa, dalla presidente Carla Panzino.

La cena e il concerto sono previsti all’aperto, nell’ampia veranda del Mondo Bongo, ma in caso di maltempo si terrà all’interno del locale. Per i nformazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3348433902 (Abruzzo Nomade) o 3289499016 (Mondo Bongo), scrivere una e-mail a abruzzonomade@gmail.com o contattare le rispettive pagine social. Sarà di certo una bella serata in amicizia, ricca di divertimento e solidarietà verso i bambini che devono, purtroppo, trascorrere del tempo in ospedale per visite o terapie. Non mancherà qualche sorpresa. Il direttivo di Abruzzo Nomade ringrazia anticipatamente il locale, gli sponsor, la band, gli amici e tutti coloro che vorranno partecipare o anche solo condividere.