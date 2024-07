“Pride in blood”, l'evento dell'Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue

Si chiama “Pride in blood” l'evento a cura di Avis comunale Pescara che si terrà giovedì 4 aprile. Taboo e pregiudizi sulla donazione? Se esistono sospensioni temporanee o definitive alla donazione di sangue, queste sono uguali per tutti. Con la dottoressa Pompea Zingariello, verrà affrontato l'argomento parlando di malattie sessualmente trasmissibili e di come queste si colleghino alla donazione. A moderare l'incontro sarà Mister Androcur, drag queen molto conosciuta.

Il tutto, nell'ambito di un'intera settimana di manifestazioni organizzata dal "movimento arcobaleno" del Pride. Si tratta di una serie di eventi di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQIA+, che si terranno in tutte le province abruzzesi. L'appuntamento è dalle ore 16 alle ore 18, nei saloni della sede Avis donatori di sangue Pescara in piazza Salvo d'Acquisto. Per parlare di inclusione, prevenzione e donazione.