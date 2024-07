Avis, partita la campagna estiva di donazione del sangue

Si è tenuta nella sala giunta del Comune di Pescara la conferenza stampa sulla campagna estiva di donazione sangue dell’Avis Pescara. La campagna estiva è stata ideata con l’intento di sensibilizzare unendo la cultura al tema della donazione di sangue, che in estate purtroppo lamenta gravi carenze.

Sono state create immagini stilizzate con la Gioconda e con il David di Michelangelo, che per l’occasione sono stati artisticamente tatuati e “incerottati” per dare uno stile diverso alla richiesta di donazione di sangue, con l’obiettivo di rivolgersi a tutte le fasce della popolazione e in particolare ai giovani.

Hanno partecipato il sindaco di Pescara Carlo Masci; il presidente Avis Pescara Marco Cozza e il vice presidente vicario Vincenzo Lattuchella, oltre al segretario Alessandra Pavone; il direttore della Scuola InfoBasic (che ha curato la parte grafica) Gianluca Diodati.

I ragazzi che hanno creato le locandine e hanno quindi vinto il concorso della Scuola InfoBasic sono due: Virginia Cataldi e Massimo De Amicis. Tutti i relatori della conferenza hanno messo in luce il concetto della carenza di sangue nel periodo estivo, un pericolo che va assolutamente evitato e quindi diventa fondamentale lanciare questi messaggi, anche particolarmente originali come nel caso di quest’anno.

La donazione di sangue non va in vacanza, perché - come ha ribadito il sindaco - il sangue non si può creare artificialmente e c’è assoluta necessità di donatori. E di nuovi donatori. Lo stesso sindaco è stato per svariati anni donatori di sangue.