Istruzione: Toppetti incontra la Fism con nidi e scuole paritarie della città

“Questa mattina sono venute a portarmi un saluto la Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) Abruzzo e delegazioni di nidi e scuole paritarie della nostra città. Garantire il diritto allo studio è una prerogativa di democrazia e parità e con azioni concrete è importante fare rete per valorizzare l’importante ruolo educativo di realtà che sono da anni punto di riferimento per famiglie e quartieri”. Così in una nota il neo assessore Valeria Toppetti.

“Dobbiamo spiegare tutte le nostre forze per favorire la accoglienza e formazione dei più piccoli nelle scuole pubbliche e paritarie perché la crisi educativa potrà essere superata solo se saranno posti al centro la famiglia, l’ascolto, il valore del Bambino e della Persona, proponendo modelli sani, regole ferme e dedizione costante alla formazione innanzitutto umana e poi culturale”, aggiunge Toppetti.