Arturo Di Cera eletto presidente del Comitato provinciale UNICEF di Chieti

Arturo Di Cera è il nuovo presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Chieti. Sociologo e docente universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Niccolò Cusano di Roma, dove ricopre le cattedre di Antropologia Culturale e Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, il prof. Arturo Di Cera succede alla dott.ssa Rita Montini che ha guidato il Comitato con dedizione e competenza per due mandati portando avanti numerose iniziative e progetti che hanno rafforzato la presenza dell'UNICEF nella provincia di Chieti.

"Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata e onorato di assumere questo ruolo. Continuerò a promuovere e difendere i diritti delle bambine e dei bambini con determinazione, entusiasmo e professionalità" ha dichiarato il neo presidente eletto che ha inoltre espresso la sua gratitudine al corpo delle volontarie e dei volontari dell'UNICEF di Chieti, la cui generosità e partecipazione sono fondamentali per il successo delle attività del Comitato.

“Sono impaziente - ha aggiunto Di Cera - di lavorare a stretto contatto con i volontari e le istituzioni locali per continuare a mettere la mia esperienza accademica e professionale al servizio della missione dell'UNICEF, per garantire che ogni minore possa crescere in un ambiente sicuro e stimolante".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Presidente Nazionale dell'UNICEF Italia, Carmela Pace e al Direttore Generale Paolo Rozera, per gli auguri di buon lavoro espressi. Con questa nuova leadership il Comitato Provinciale di Chieti si prepara ad affrontare nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi, sempre al fianco delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.