Donatori di sangue, nasce il Gruppo Giovani Fidas

Un nuovo importante inizio per i donatori di sangue Fidas Pescara che vedono la nascita del gruppo Giovani Fidas. Un nucleo di volenterosi ragazzi dell’associazione pescarese, coadiuvato dalla presidente Anna Di Carlo, ha dato vita a questa iniziativa dopo più di dieci anni dall’ultima esperienza. Hanno tutti tra i 18 e i 22 anni, sono studenti universitari, anche fuori sede, e lavoratori che hanno deciso di dedicare parte della loro vita all’impegno sociale. Ecco i loro nomi: Daniele Cavuto, il coordinatore, e poi Francesco Camplone, Jessica e Alessio Colatriano, Maria Chiara Danese, Martina e Riccardo Delle Monache, Marina De Angelis, Marta Di Giovanni, Giulia Pennese e Sveva D’Onofrio.

“Finalmente siamo riusciti a finalizzare questa iniziativa a cui la nostra presidente ha sempre tenuto particolarmente”, spiega Daniele Cavuto, “siamo determinati e pronti a concretizzare il più possibile: abbiamo iniziato a promuovere la donazione nelle scuole superiori e a prendere parte ad eventi di Fidas Nazionale in giro per l’Italia. Ma il nostro esordio ufficiale come gruppo Giovani Fidas è previsto per venerdì 27 settembre durante La Notte dei Ricercatori nel Campus Universitario di Chieti, dove saremo presenti con uno stand Fidas e daremo la possibilità agli studenti di conoscere meglio il mondo della donazione di sangue e anche di vincere dei bei premi. Ci sarà anche uno speech a cura del dottor Antonello Brattelli. Il nostro intento è quello di far sentire la nostra voce e avvicinare sempre più giovani alla Fidas, creare una rete di connessioni, fare squadra”.

I requisiti per poter entrare all’interno del Gruppo Giovani Fidas sono l’avere tra i 18 e i 30 anni, essere donatore di sangue e avere voglia di partecipare alla vita dell’associazione. Si tratta di un’attività volontaria, non retribuita, svolta nel rispetto delle attività e degli impegni di ognuno, che darà la possibilità di conoscere altri ragazzi e fare nuove esperienze. “Ci auguriamo che tante persone possano avvicinarsi alla Fidas e al nostro gruppo”, conclude il coordinatore, “e per farlo possono contattare la segreteria Fidas al numero 085/298244 o direttamente me al 391/1166850”.