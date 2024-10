L'associazione Insieme per Pescara attiva il proprio canale broadcast

L'associazione Insieme per Pescara annuncia l'attivazione di un nuovo canale broadcast dedicato a tutti i cittadini di Pescara e dintorni. Questo strumento nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo diretto e trasparente con la cittadinanza, offrendo un mezzo semplice e immediato per rimanere aggiornati su tutte le iniziative e i progetti che l'associazione metterà in campo nei prossimi mesi.

Il canale broadcast sarà utilizzato per informare in modo tempestivo i cittadini su temi rilevanti per la comunità locale, tra cui le iniziative promosse dall'associazione, gli aggiornamenti sulle attività in corso, i progetti futuri e gli obiettivi; eventi e incontri pubblici, segnalazioni di criticità e suggerimenti per raccogliere feedback diretti dai cittadini e migliorare i servizi offerti alla comunità, comunicazioni di pubblica utilità (chiusure al traffico, allerte meteo, chiusura scuole etc.).

«La “missione” della nostra associazione - fa sapere Insieme per Pescara - è quella di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nei processi di democrazia partecipata, anche deliberativa, con il coinvolgimento nelle attività che influenzano la qualità della vita a Pescara. Grazie al canale broadcast ogni cittadino potrà essere parte attiva di questo percorso e contribuire con idee, proposte, segnalazioni, e, perché no, critiche costruttive a realizzare una città più accogliente, inclusiva e partecipativa».

Per entrare a far parte del canale broadcast di Insieme per Pescara e ricevere aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo è sufficiente compilare il form raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/VFdMaFo6xQGx7tY57, contattare l'associazione tramite la pagina Facebook 'Insieme Per Pescara' o in alternativa scrivere all’indirizzo e-mail info.insiemeperpescara@gmail.com. «Insieme per Pescara è da sempre impegnata nella promozione del dialogo e del confronto con i cittadini e con le istituzioni: con questo nuovo strumento intendiamo rendere il nostro operato ancora più trasparente e accessibile», conclude l'associazione.