Aupi Abruzzo: crescita costante al servizio degli psicologi e della comunitÃ 

Aupi Abruzzo, la sezione regionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani, registra una crescita costante, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti della psicologia e per la comunità abruzzese. L'incremento di adesioni e di iniziative rappresenta un traguardo significativo, frutto del lavoro continuo e dell'impegno dei suoi membri nell'ambito del sostegno professionale e della promozione del benessere psicologico nella regione.

Negli ultimi mesi Aupi Abruzzo, forte della sua storia che inizia nel 1978, ha moltiplicato le proprie attività: dalla formazione per i professionisti, all'organizzazione di eventi e convegni tematici, fino alla collaborazione con enti pubblici e privati per iniziative volte a migliorare il benessere psicologico dei cittadini. L'associazione si è inoltre impegnata nel fornire consulenze e supporto specifico agli psicologi in ambito lavorativo, con l'obiettivo di migliorare le condizioni e il riconoscimento della professione.

"Il nostro obiettivo è offrire una rete di sostegno reale per tutti i professionisti del territorio, garantendo risorse e strumenti utili per affrontare le sfide della nostra professione", ha dichiarato il Segretario di AUPI Abruzzo, Luigi Di Giuseppe. "La crescita di AUPI Abruzzo testimonia la fiducia che i nostri colleghi ripongono nella nostra associazione, e conferma l'importanza di essere uniti in un momento storico in cui il supporto psicologico è essenziale per affrontare i cambiamenti sociali e culturali che la nostra Regione registra costantemente".

AUPI Abruzzo continua a lavorare per migliorare il supporto professionale, promuovendo iniziative di aggiornamento e stimolando il dibattito sui temi della salute mentale. Il costante aumento delle adesioni conferma l'esigenza di una rappresentanza forte e coesa, capace di affrontare le sfide di una professione in continua evoluzione e di promuovere il benessere della comunità.