Un ecografo per l’ospedale di Penne, il dono del Rotary Club Terra dei Vestini

Si è tenuta nel ristorante A volte la cerimonia di consegna di un ecografo al pronto soccorso dell’ospedale San Massimo di Penne. Il Rotary Club Terra dei Vestini ha con impegno raggiunto l’obiettivo che si era preposto credendo fermamente nell’azione positiva di dotare il presidio ospedaliero di uno strumento così importante e indispensabile.

L’ospedale di Penne, che ha rischiato tempo addietro la chiusura, per una miope visione adottata dalla politica regionale, cresce come importanza strategica territoriale anche come supporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. La struttura ospedaliera di Penne ha sempre avuto un ruolo fondamentale per il territorio che l’ha utilizzata negli anni. Il progetto del Rotary club Terre dei Vestini entra a giusto titolo nella programmazione e negli obiettivi che l’associazione si pone.

Il Rotary, come associazione nazionale, è un service, cioè una struttura che ha come missione la promozione di servire gli altri che, in questo caso, sono stati gli utenti di un territorio e gli stessi operatori ospedalieri che potranno usare l’ecografo per facilitare le diagnosi e interventi rapidi e precisi.

A presentare la conclusione del progetto e a consegnare formalmente l’ecografo, già in funzione da circa un mese presso la struttura sanitaria, alla presenza degli sponsor e del direttivo, il Past e Vice Presidente Pierpaolo Di Rocco ha parlato dell’impegno di tutte le persone che hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo preposto.

Pierpaolo Di Rocco ha voluto ringraziare Camillo D’Angelo, presidente della Provincia di Teramo che ha sposato la causa, Anna De Febis, anima del service, che ha seguito il progetto dalla sua ideazione fino al raggiungimento in tempi brevi della sua realizzazione, Teodoro Radico, medico, sensibile alla prevenzione e apportatore di una grossa e importante sovvenzione per l’acquisto del macchinario a parte del distretto, Giuseppe Di Giovacchino, urologo natio di Picciano sempre presente e fattivo per l’associazione.

I ringraziamenti sono stati per l’intero direttivo nonché per la Presidente Luisa Spinozzi. Ringraziamenti particolari a Tommaso Patricelli che ha organizzato eventi per favorire la raccolta di una somma per contribuire all’acquisto dell’ecografo. L’area vestina è piena di politici, ma nessuno - ha detto Di Rocco - si è proposto per aiutare alla realizzazione del progetto. La pubblica amministrazione con i rappresentati politici in tanti comuni, presenti sul territorio, non ha tenuto importante finanziare il progetto.

Presente il dott. Massimo Andriulli del Presidio Ospedaliero di Penne, Dipartimento Urgenza Emergenza, che ha ringraziato per l’importante macchinario, indispensabile nel pronto soccorso, e ha sottolineato quanto fosse incredulo per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale e quanto, invece, è soddisfatto per poter affrontare le difficoltà sempre presenti nel proprio campo lavorativo.