Assemblea cittadina di "Insieme per Pescara" domenica 17 novembre alle 17 nel Dopolavoro Ferroviario. Sarà “un incontro aperto a tutti e in cui abbiamo invitato anche gli amministratori del Comune di Pescara per favorire un dialogo diretto tra cittadini e istituzioni”, spiega l'associazione.

Tra i temi principali ci sarà quello del commercio e turismo “dove da tempo raccogliamo le voci di molti commercianti, esasperati dalla gestione delle attività in città e dalle nuove limitazioni orarie, come la recente decisione di chiudere le attività a mezzanotte in piazza Muzii”, aggiunge “Insieme per Pescara”. Insomma, “sarà un’occasione per far emergere insieme le criticità della nostra città e trovare soluzioni concrete”.