Occhiali binoculari donati per i bambini dellâ€™Ospedale

Il 14 novembre, l'associazione A.M.I.C.O., rappresentata dalla Presidente Avv. Maria Auletta, ha consegnato due paia di occhiali binoculari, con lenti personalizzate all'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale S. S. di Pescara.

Sponsor sono stati il Rotary Club Terre dei Vestini e il Rotary Pescara Nord che circa un anno fa presentarono il progetto quale service organizzato dal Past Presidente Pierpaolo Di Rocco e il Past President Rodolfo Corselli.

Già nella serata di presentazione del progetto venne raccolta, da parte dei due Club, la somma necessaria all’acquisto del presidio ospedaliero.

Presenti all’importante evento il dott. Gabriele Lisi, primario dell’unità ospedaliere, il dott. Marini con parte del suo staff., la Presidente dell’associazione A.M.I.C.O. Rocca Maria Auletta e Carlo Rossi con i consiglieri Pasquale De Amicis e Marta Rullo, per l’Istituto Comprensivo 4, che ha partecipato alla realizzazione del progetto, la Dirigente scolastica Daniela Morgione e la prof. Berardi.

Il Rotary Club Pescara Nord era rappresentato dal Past Presidente Rodolfo Corselli e per il Rotary Club Terre dei Vestini erano presenti la Presidente Luisa Spinozzi e il Past Presidente Pierpaolo Di Rocco e Anna Febis che hanno ribadito l'importanza di fare rete per centrare gli obiettivi che si prepongono.

Il dott. Lisi, apprezzando il dono ricevuto, ha voluto ricordare quanto questo è importante sia per l’uso sia per il beneficio che ne deriva per gli interventi pediatrici. Gli interventi ha ricordato il dott. Lisi sono effettuati anche su bambini prematuri e sottopeso.

È stata da tutti i presenti sottolineata l'importanza della velocità nella tempistica del volontariato e dell'associazionismo per coadiuvare l'operato già eccellente della Asl.