Insieme per Pescara: assemblea cittadina su Commercio, Turismo, Verde e Ambiente

Nell'ambito della propria attività associativa a favore della comunità cittadina, Insieme per Pescara invita tutti i cittadini a partecipare all'assemblea che si terrà nel pomeriggio di oggi, 17 novembre, a partire dalle ore 17 presso la sala riunioni del Dopo Lavoro Ferroviario. Verranno illustrate idee e proposte in tema di Commercio, Turismo, Verde e Ambiente, frutto del lavoro delle Nuove Officine Delle Idee (N.O.D.I.) organizzate e coordinate dall’associazione.

“Le idee che verranno proposte sono frutto del lavoro di ascolto e confronto condotto, nei mesi scorsi, in mezzo ai cittadini (commercianti, residenti, turisti, studenti, professionisti etc.)”, si legge in una nota dell'associazione. "Esse perseguono principalmente lo scopo di creare percorsi di cittadinanza attiva partecipativa, per la valorizzazione e la crescita del commercio di vicinato cittadino e del turismo oltre che per una rigenerazione urbana sostenibile in termini ambientali, sociali ed economici". Tali contenuti verranno illustrati ai partecipanti, con l’auspicio che si possa innescare un virtuoso processo di partecipazione cittadina attiva necessario per la condivisione delle scelte di qualità da parte del decisore istituzionale".

A tal fine sono stati invitati ad intervenire, a questa occasione di confronto, rappresentanti istituzionali, di maggioranza ed opposizione, sia a livello comunale sia a livello regionale. Il tutto si svolgerà senza "filtri" e senza nulla di preordinato nel pieno rispetto, però, dell'opinione altrui ancorché non condivisa.

“La nostra “missione” associativa, come ribadito in altre circostanze, è coinvolgere un numero sempre crescente di cittadini nei processi di democrazia partecipata anche con iniziative che agevolino il confronto e il dialogo con le istituzioni chiamate a governare la nostra comunità. Insieme per Pescara è, sin dalla sua nascita, impegnata nella promozione del dialogo e del confronto con i cittadini, e con le Istituzioni: questa iniziativa ne costituisce un'ulteriore conferma”, conclude l'associazione.