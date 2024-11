I cittadini rispondono, grande affluenza all'assemblea di Insieme per Pescara

Si è svolta in un clima di grande partecipazione l'assemblea cittadina convocata dall'associazione "Insieme Per Pescara" per stimolare e avviare virtuosi processi di cittadinanza attiva partecipata. Il presidente Luca Liberati ha introdotto i lavori ringraziando i numerosi cittadini intervenuti, i consiglieri regionali Erika Alessandrini e Vincenzo D'Incecco e alcuni consiglieri comunali (Massimiliano Di Pillo, Piero Giampietro, Domenico Pettinari e Paolo Sola) presenti, esprimendo al contempo rammarico per l'assenza, inaspettata, degli assessori Zaira Zamparelli, Cristian Orta e Alfredo Cremonese, competenti per i temi trattati e invitati personalmente a prendere parte all'iniziativa. In prima battuta sono stati ripercorsi gli ultimi mesi di attività condotta dall'organizzazione, richiamando in particolare:

- la redazione di un'interrogazione al sindaco di Pescara sul tema sicurezza, presentata lo scorso luglio, tramite il gruppo consiliare ‘Cittadini per Pescara’, e sulla quale l'Associazione ha espresso forti perplessità sulle evasive risposte fornite dall'Amministrazione e forte preoccupazione per l'inarrestabile susseguirsi di episodi che minano la sicurezza dei luoghi e delle persone senza distinzione di zone e orari;

- la promozione, nei mesi di Luglio e Agosto, di una petizione nell'ambito dell'iniziativa #IoC'Entro, volta a avviare un dialogo con l'Amministrazione comunale su temi quali parcheggi, emergenza idrica e sicurezza. Anche in questo caso l'associazione, con rammarico, ha registrato il totale disinteresse del Sindaco che ha totalmente ignorato le istanze di oltre 1000 cittadini (residenti, commercianti, studenti, pensionati, turisti etc.) che hanno sottoscritto la petizione depositata lo scorso 13 settembre, senza mai produrre un benché minimo riscontro;

- l'organizzazione, nel mese di Agosto, di una manifestazione ("funerale del commercio") a supporto delle attività del commercio di vicinato che hanno lamentato e lamentano perdite di introiti da imputare, secondo il loro parere, anche all'inerzia e alla mancanza di organizzazione e di visione integrale e sistemica da parte dell'attuale e dalla passata amministrazione;

- il supporto fornito a numerosi cittadini che si sono rivolti a Insieme Per Pescara per individuare azioni più forti che potessero richiamare l'attenzione delle istituzioni sul tema sicurezza che impatta negativamente sulle attività quotidiane dell'intera comunità. A fronte di tali richieste l'associazione ha fornito il supporto legale dell'avvocato Lucchi che ha redatto apposita diffida inviata al sindaco e, per conoscenza, al Prefetto che richiamava gli obblighi normativi in capo al primo cittadino in quanto ufficiale di governo. Nel corso dell'assemblea è stato lo stesso avvocato ad esporre gli aspetti tecnici di tale atto e possibili ulteriori azioni che i cittadini potranno intraprendere per far valere i propri diritti. In tale ambito è stata accolta con favore il debole segnale di apertura colto tra le righe nella missiva di risposta inviata dal Sindaco la settimana scorsa. L'associazione valuterà nei prossimi giorni con quali forme chiedere un confronto diretto con l'amministrazione.

Dopo un rapido richiamo di quanto fatto i rappresentanti dell'associazione hanno invitato i partecipanti a guardare al futuro sottoponendo all'attenzione degli intervenuti proposte e idee sia in materia di turismo e commercio sia in materia di verde e ambiente. Sono state illustrate alcune idee ritenute utili ad elevare l'attrattività della nostra città quali, ad esempio:

- l'avvio del processo per l'istituzione dei Distretti Urbani Commerciali per i quali è necessaria apposta Legge Regionale. L'amministrazione comunale, secondo l'associazione, potrebbe assumere il ruolo di interlocutore, capofila anche di altri comuni (in ottica Nuova Pescara), con le competenti articolazioni regionali per varare apposita legge regionale per l’istituzione dei D.U.C.;

- predisposizione di un piano di marketing territoriale finalizzato alla valorizzazione del territorio e alla successiva promozione turistica, che sebbene siano due aspetti correlati, sono però differenti tra loro;

- valorizzazione degli arredi urbano e spazi pubblici;

- gestione sinergica dei punti informativi;

- istituzione delle carta dell’accoglienza (es. PesCard), ovvero un pass turistico che con un unico titolo possa fornire ai visitatori l’accesso ad un ampio carnet di servizi di diverse tipologie: cultura, shopping, trasporti, svago, ristorazione, sport etc.

- organizzazione di una manifestazione, "Il Tesoro Nascosto di Pescara", che abbia risalto regionale/nazionale da sviluppare durante diversi periodi dell'anno e in maniera diffusa nella città. Gli spazi pubblici e gli spazi privati (negozi, bar, ristoranti) diventano «complici» e scenario dell’iniziativa;

- introduzione nuovi criteri qualitativi per il rilascio di autorizzazioni alle piccole e medie strutture di vendita per rendere maggiormente attrattivo il centro e le aree periferiche al fine di arginare il fenomeno di “migrazione” verso i centri commerciali esterni;

- allestimento delle vetrine di locali commerciali attualmente sfitti, con vetrofanie rispondenti ad un’identità visiva e contenuti coordinati all’interno del piano di marketing territoriale in modo da riqualificare le strade e, al contempo, rendere un servizio informativo e divulgativo (info trasporti, info turistiche, info culturali, mappe della città), riconoscendo un sistema di detassazione per i privati che rendono disponibili tali spazi.

Ulteriori idee e proposte illustrate, sono parte di un documento che verrà inviato agli assessori competenti in modo da sanare il "gap" della loro assenza e poter avviare davvero una sinergia concreta cittadini/Istituzioni.

Secondo la visione proposta da Insieme Per Pescara risolvere i nodi cruciali di questi temi, anche attraverso una rigenerazione urbana economicamente, ambientalmente e socialmente sostenibile, oltre ad avere effetti diretti sui rispettivi settori porterebbe effetti benefici anche sugli aspetti attinenti alla sicurezza urbana grazie al naturale presidio del territorio che intrinsecamente svolgerebbero nuove attività commerciali. Sempre secondo questa visione, il commercio di vicinato non è solo un'attività economica, ma è un presidio sociale, culturale, un simbolo di identità locale. E' altresì un presidio in termini di sicurezza: un luogo buio, abbandonato, senza vetrine è un luogo insicuro per chi ci vive, lavora e lo frequenta.

Nel ribadire che la propria "mission" associativa è principalmente coinvolgere un numero sempre crescente di cittadini nei processi di democrazia partecipata anche con iniziative che agevolino il confronto e il dialogo con le istituzioni chiamate a governare la nostra comunità Insieme Per Pescara ha chiesto all'Amministrazione l'istituzione di un tavolo di lavoro/confronto multidisciplinare permanente che possa affrontare in maniera trasversale gli aspetti e le proposte discusse durante l'assemblea.

L'iniziativa si è conclusa con l'anticipazione di prossime ulteriori iniziative che verranno promosse dall'associazione quale:

- ‘Il caffè diffuso delle idee’, ovvero micro incontri con i cittadini che verranno tenuti in diverse zone della città duranti i quali in occasione di un caffè in buona compagnia verranno recepite idee, contributi e segnalazioni sui diversi aspetti della vita di comunità;

- una prossima assemblea dedicata al tema del "nuovo polo universitario" di viale Pindaro e alla destinazione dell'area di risulta;

- la volontà di affrontare, con l'assessorato competente, temi quali la viabilità, i parcheggi, il sistema di trasporto pubblico.

L'associazione, nel ringraziare tutti i partecipanti, si è detta aperta ai contributi di tutti, anche di coloro che hanno una visione diversa, purché portatori di costruttive e di progetti alternativi efficaci e sostenibili.