L'Ancri incontra gli studenti per parlare dell’Universo

Le tematiche che l'Ancri svolge nelle scuole sono molto importanti per la formazione dei ragazzi. Una delegazione dell’associazione ha organizzato un incontro con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo 4 in via Milano Pescara. L’argomento dell’incontro, Alla Scoperta dell’Universo, è molto affascinante sia sotto l'aspetto sentimentale sia sotto quello reale e scientifico.

Presente la presidente Annamaria Di Rita, che ha ringraziato la dirigente Daniela Morgione per l’accoglienza e soprattutto i ragazzi e le ragazze presenti e ha ricordato loro che la scuola è la loro seconda casa e lo studio e la cultura li indirizzano su una strada sicura per la vita. Di Rita ha voluto ricordare che l'Ancri non farà mancare la sua presenza per la loro formazione e che essi sono: ”una parte importante della nostra società anzi la più importante".

I ragazzi hanno intonano l'inno d'Italia con molto entusiasmo ed hanno mostrato molto e interesse e attenzione ascoltando la comunicazione del relatore rivolgendo mille domande al Colonnello (r) dell'Aeronautica Militare Cav. Bartolomeo Di Pinto, che ha reso l'evento molto interessante portando i ragazzi nel fantastico e magico viaggio dell'universo alla scoperta della Luna e di Marte spiegando loro la posizione che l'Italia ha in relazione alle spedizioni passate e future oltre all'importante supporto che offre alle altre Nazioni.

È stata narrata la storia delle prime spedizioni, con le relative immagini, e la missione spaziale Apollo 11 che portò i primi uomini sulla Luna (20.7.1969) con gli astronauti statunitensi Buzz Aldrin e Neil Armstrong che fu il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare dopo sei ore dall'allunaggio raccogliendo diversi materiali di studio.

Presente all’incontro l'Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara, Valeria Toppetti che ha parlato ai ragazzi delle emozioni, del rispetto che ci deve essere tra maschi e femmine, della pari opportunità e ha ringraziato l'ANCRI per essere sempre accanto alle istituzioni e ai ragazzi.

La Presidente Di Rita ha ringraziato ancora la Preside, i docenti e tutta la comunità scolastica per la collaborazione data durante la manifestazione Istituzionale del 5° Raduno Ancri Nazionale a Pescara che si è svolto il 20 e 21 aprile scorsi, ricordando che le loro interpretazioni resero magico e fantastico l'evento che ha avuto una grande eco. A conclusione dell’incontro, la presidente Di Rita ha fatto dono alla Preside di una stampa autografa del Pittore del mare Uff. Enea Cetrullo, anche il presidente AAA Cav. LGT Angelo Colizza ha donato il libro "Palazzo Aeronautica 1931/2021".