Unpli Abruzzo, presidente e vice confermati ai vertici dellâ€™Unione Nazionale delle Pro Loco dâ€™Italia

L’Abruzzo resta ai vertici dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Il presidente Unpli Abruzzo, Sandro Di Addezio, è stato confermato componente della giunta esecutiva nazionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, presieduta dal siciliano Antonino La Spina, recentemente rieletto nel corso dell’assemblea nazionale.

Di Addezio, che è anche presidente della Pro Loco di Sant’Omero (Te), farà coppia con Sergio Carafa, vicepresidente regionale e presidente dell’unione provinciale di Chieti, che sarà consigliere nazionale nel quadriennio 2024/2028. La conferma di Di Addezio è giunta nel corso della seduta d’insediamento del rinnovato consiglio nazionale, svoltosi lo scorso fine settimana a Roma, a cui lo stesso ha partecipato assieme a Carafa:

«E’ una grande occasione per l’Abruzzo – commenta Di Addezio – poiché potremo rappresentare al meglio le istanze delle ormai quasi 270 Pro Loco abruzzesi che aderiscono alla rete dell’UNPLI, un numero che cresce di settimana in settimana, e di circa 20mila socie e soci. Tante sono le cose da fare: da un contributo più sostanzioso delle nostre Pro Loco alla promozione e all’informazione turistica, all’animazione dei territori e delle comunità, dall’amministrazione condivisa all’impegno per portare avanti l’imponente progetto di censimento del patrimonio immateriale, in cui l’UNPLI è impegnata assieme ad ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il Ministero della cultura e l’ICPI Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale».

«Come enti di terzo settore abbiamo ottenuto la proroga del nuovo regime IVA – gli fa eco Carafa – e questo è un risultato a cui ha contribuito in maniera decisiva anche l’UNPLI, a conferma delle grandi opportunità che si presentano nel fare parte della nostra rete. Come comitato regionale lavoreremo per formare e informare il più possibile la nostra classe dirigente in modo da essere preparati a tutti gli scenari che si presenteranno nel futuro».

«Auspichiamo – sottolineano e concludono Di Addezio e Carafa – un rapporto sempre più virtuoso, costruttivo e collaborativo con la Regione Abruzzo. In tutta Italia si moltiplicano le dimostrazioni di sostegno e di concreta vicinanza di enti che sono l’infrastruttura istituzionale del paese, dalle Regioni ai Comuni: appositi fondi a sostegno delle attività delle Pro Loco e delle reti provinciali e regionali, presenza costante agli appuntamenti delle nostre associazioni, supporto in generale alle nostre attività. Siamo una grande rete e vogliamo lavorare bene per la nostra terra, in armonia con tutto il sistema regionale con cui ci confrontiamo quotidianamente».

L’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, è una realtà associativa senza scopo di lucro con personalità giuridica, accreditata dall’Unesco dal 2012, che opera su scala nazionale per la promozione e la tutela del patrimonio culturale, turistico e sociale dei piccoli centri dal 1962. Rappresenta circa 6400 Pro Loco è può contare su oltre 600mila socie e soci in tutta Italia. Unpli è accreditata presso il Servizio Civile Universale e coinvolge ogni anno oltre 2mila volontarie e volontari nei diversi progetti e iniziative promossi dalla Pro Loco.

Tra le iniziative nazionali di rilievo promosse da UNPLI vi sono Sagra di Qualità, Salva la tua lingua locale, l’Infiorata delle Pro Loco d’Italia, la Giornata nazionale delle Pro Loco, gli Ecodays, il cammino Da Francesco a Francesco, oltre all’ambizioso progetto di Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale, il primo a livello nazionale. La rete associativa è presente in tutte le regioni italiane ed è presieduta dal 2016 da Antonino La Spina.