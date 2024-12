Il Babbo Natale in moto dona un sorriso ai piÃ¹ piccoli [FOTO]

Grande successo per il Babbo Natale in moto che si è tenuto oggi a Pescara nel piazzale antistante l'ospedale civile e poi nei reparti di pediatria, pediatria chirurgica ed ematologia pediatrica del "Santo Spirito, a cura dell'Amministrazione comunale di Pescara e dell'assessorato all'Associazionismo Sociale in collaborazione con la Polizia di Stato.

"Questa manifestazione voluta fortemente dal sindaco Masci e dall'assessorato che rappresento è stata davvero un grande successo - ha detto l'assessore Massimiliano Pignoli - con la partecipazione di tanti bambini ricoverati nel nostro ospedale e bisognosi di cure e che hanno ricevuto doni dai babbo natale in moto. Vedere cosi sorridere i nostri piccoli amici in cura nel reparto di Pediatria è stato un momento davvero toccante. La solidarietà deve essere una costante di ogni giorno dell'anno ma in questi giorni che precedono il Natale ha un significato particolare perché donare un sorriso significa regalare un momento di felicità e svago a chi deve vincere la battaglia contro la malattia e a quelli che vivono nelle case famiglia e che in questi giorni sentono ancora di più la solitudine. L'iniziativa, dal profondo valore umano e solidale, vuole offrire un momento di gioia e leggerezza a chi, durante i giorni di festa, vive situazioni di difficoltà e lontananza dalla quotidianità familiare".

Una delegazione di motociclisti, vestiti da Babbo Natale, è entrata nei reparti di pediatria per consegnare personalmente i doni ai bambini. I regali, acquistati e donati dal Moto Club Polizia di Stato – delegazione di Pescara, rappresentano un gesto di solidarietà che vuole portare un sorriso a chi sta vivendo momenti difficili. Altri doni sono stati consegnati all'associazione "Il Piccolo Principe", che provvederà a distribuirli ai bambini ospitati nelle case famiglia della città.