Natale di Solidarietà: De Cecco e Adricesta portano gioia ai bimbi dell’ospedale

Una grande festa di Natale all’insegna della gioia e della solidarietà ha illuminato il reparto di Chirurgia Pediatrica e Oncologica dell’ospedale. L’evento, organizzato dai volontari Adricesta guidati dalla presidente Carla Panzino in collaborazione con il Pastificio De Cecco, ha regalato un sorriso ai piccoli pazienti con la consegna di doni e messaggi speciali.



Un Babbo Natale in carne e ossa ha distribuito regali accompagnati da una lettera piena di auguri firmata dal Cavalier Filippo Antonio De Cecco, affettuosamente soprannominato dai bambini il “Cavaliere Supereroe”. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, i piccoli pazienti hanno realizzato cartelloni e disegni per ringraziare il Presidente del Pastificio per il suo prezioso contributo alla realizzazione di un ambulatorio di ecografia pediatrica e interventistica, inaugurato lo scorso 30 ottobre alla presenza dell'attore Alessandro Preziosi, Testimonial Adricesta.



All’evento hanno partecipato numerose personalità, tra cui Vero Michitelli, Direttore Generale della ASL Pescara, e Rossano Di Luzio, Direttore Sanitario, insieme al Professor Gabriele Lisi e al suo team medico. A rappresentare la De Cecco c’era Pasquale Galante, Direttore delle Relazioni Esterne, mentre la Gadoo Eventi ha creato una magica casetta di Babbo Natale per rendere il momento indimenticabile.



Questa giornata ha dimostrato come la solidarietà e l’impegno collettivo possano trasformare il Natale in un momento di speranza e felicità, anche nei luoghi di cura. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari di Adricesta e a coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa iniziativa.