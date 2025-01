Ricostituiti gli organi dell'Anolf a Pescara: Iole Rossi eletta presidente

Si è tenuta l’assemblea per la ricostituzione degli organi dell’Anolf, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere. Un momento importante per la comunità immigrata della provincia, che ha visto l’elezione di Iole Rossi alla presidenza.

All’evento è intervenuto anche il responsabile Cisl Pescara, Franco Pescara, che ha ricordato come l’Anolf, da sempre impegnata nella promozione dell’integrazione e della multiculturalità, riafferma il proprio impegno nel creare una società più inclusiva e solidale: “Con la ricostituzione degli organi, l’associazione si pone l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul territorio e di ampliare i servizi offerti dalla Cisl alla popolazione migrante che rappresenta il 5,7% della popolazione residente nel territorio pescarese e coinvolge quasi 18mila persone (17.763). I titolari di permesso di soggiorno sono presenti, al 31 dicembre 2023, 12.983 (in aumento rispetto agli anni precedenti) e per il 58,3% di lungo soggiorno. Nell’ambito dei permessi a termine fra i motivi di soggiorno prevalgono quelli di protezione internazionale/ex umanitari (37%) a cui seguono quelli per famiglia (32,8%), per lavoro (17,1%), richiedenti asilo e altri motivi (Dossier Immigrazione 2024)”.

“Siamo felici di ripartire con rinnovato entusiasmo – ha dichiarato Iole Rossi, neo eletta presidente – L’Anolf è un punto di riferimento fondamentale per tanti cittadini stranieri che vivono nel nostro territorio. Vogliamo continuare a offrire loro un sostegno concreto e a promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità”.

L’ufficio Anolf di Pescara, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì con orari flessibili, offre una vasta gamma di servizi gratuiti, tra cui assistenza nella regolarizzazione, rinnovo del permesso di soggiorno, conversione, cittadinanza, ricongiungimenti familiari etc. Per maggiori informazioni sui servizi offerti e sulle iniziative dell’Anolf, è possibile contattare l’ufficio di Pescara al numero 349-3629736.

