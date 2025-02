Felice giorno di San Valentino in corso Vittorio Emanuele

Il commercio a Pescara vive un periodo di difficoltà enorme e tanti esercenti hanno dovuto chiudere le loro attività. Su Corso Vittorio tante vetrine sono vuote e i pochi commercianti rimasti hanno deciso di continuare a lottare per la loro sopravvivenza, ma soprattutto per quella della città. Pescara è una città commerciale e turistica e le luci dei negozi con le loro vetrine scintillanti, l’accoglienza degli esercenti, sono la base per una città vivibile.

Se si spengono le insegne si spegne la città questo è un refrain che oramai è diventato la colonna sonora del fallimento del commercio a Pescara. Ma la caparbietà dei commercianti che ancora resistono e non vogliono cadere vittime di un problema economico che attanaglia non solo la loro zona, ma tutta la città e tutta l’Italia, ha fatto organizzare una giornata all’insegna dell’amore e della solidarietà.

San Valentino, icona rappresentativa dell’amore, si ricorda il 14 febbraio in tutto il Mondo ed è un giorno in cui si celebra si l’amore tra le coppie, ma anche il concetto universale di amore e affetto reciproco anche tra amici. E proprio come tra amici gli esercenti di Corso Vittorio Emanuele hanno voluto ricordare oggi questo sentimento organizzando un pomeriggio all’insegna dell’amore.

A partire dalle 15 con gli ospiti speciali Giulietta e Romeo, presenti con la loro gioventù e gli abiti d’epoca, hanno inaugurato la manifestazione alla presenza dell’assessora Valeria Toppetti in rappresentanza del Comune di Pescara, il sindaco di Torrevecchia Teatina Francesco Seccia e gli organizzatori della manifestazione.

Il Sindaco di Torrevecchia Teatina era presente perché nel suo Comune c’è il Museo delle Lettere d’Amore che raccoglierà anche quelle che, nel pomeriggio, saranno lasciate dai passanti i quali potranno anche fare una fotografia con i due giovani amanti Giulietta e Romeo.

Tra le lettere arrivate ne sarà scelta una che farà vincere un fine settimana a Verona. Tutte le lettere raccolte, saranno inviate al Museo delle Lettere d’Amore che poi le esporrà nelle sue sale. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Pescara del Museo delle Lettere d’Amore di Torrevecchia Teatina e del “Juliet Club” di Verona.

Dopo il taglio del nastro, all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Chieti, il piccolo corteo si è incamminato per vedere le vetrine che hanno partecipato alla manifestazione addobbandole con simboli d’amore. Un aperitivo offerto dal Bar 51 ha permesso ai partecipanti di sostare piacevolmente scattando foto ricordo.

Una commissione, interna all’organizzazione dell’evento, ha visionato tutte le vetrine per decretare quella che meglio ha rappresentato la manifestazione. Molti grandi cuori rossi con frasi di canzoni d’amore sono stati posizionati sulle vetrine vuote per non dimenticare chi ha dovuto con rammarico chiudere la propria attività. Frasi di canzoni famose che sono state un motivo d’amore conduttore della strada.