FAI Giovani: reading party libreria UBIK di Pescara

9 marzo insieme con il gruppo FAI Giovani di Pescara, presso la libreria Ubik di Pescara, in via Firenze, per passare un pomeriggio nel silenzio della lettura e nella condivisone di pensieri.

Il gruppo FAI Giovani di Pescara propone un pomeriggio di letture in libreria. Letture fatte in silenzio immergendosi ognuno nella propria storia da condividere con una chiacchierata collettiva con gli altri per parlare e condividere pensieri e spunti di lettura.

Perché leggere è importante? Per diversi motivi, la lettura aiuta a concentrarsi a migliorare la memoria, aumentare la creatività e nel caso della lettura collettiva aumenta l’empatia. I libri sono un importante motivo di crescita per tutti dai piccolissimi all’età più matura.

In Italia si legge poco solo circa il 40% e molti solo per motivi scolastici o lavorativi.

Molti adducono varie scuse per non leggere, ma è estremamente importante trovare tempo per la lettura.

Alcuni studi hanno elencato motivi importanti per invitare a leggere quali: leggere fa bene aumenta la serenità, la felicità, fa apprezzare il tempo libero e affrontare le emozioni negative. Molto importante educare fin dall’infanzia i bambini a leggere. In molte librerie esistono spazi dedicati ai giovani lettori liberi di sfogliare libri a loro dedicati.

Chi legge impara a parlare meglio perché conosce nuovi termini e vocaboli con un ampliamento del lessico.

Passare del tempo a leggere aiuta la mente a rimanere più giovane rallentando il processo di invecchiamento aumentando la memoria, mantenendo il cervello attivo è possibile rallentare il naturale processo di invecchiamento.

Sviluppa inoltre l’empatia perché il lettore, immergendosi nelle storie dei protagonisti, aumenta la capacità di sentire l’altro.

L’incontro organizzato dal Gruppo Giovani del FAI vuole, dunque, riunire nella lettura persone per favorire i rapporti sociali.