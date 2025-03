“La Chitarra d'Oro" - XXXIII edizione del Concorso gastronomico regionale

Il 18 marzo 2025, presso l'Istituto alberghiero di Pescara si terrà la 33 esima edizione dell'unico concorso gastronomico dell’Abruzzo per cuochi professionisti “La Chitarra d’Oro”. Il concorso, organizzato dall'Associazione provinciale cuochi Pescara, non è solo una competizione gastronomica ma una vera e propria rassegna culinaria che mira a valorizzare i prodotti tipici regionali e la professionalità dei cuochi e delle cuoche dall'Abruzzo.

La 33ª edizione si avvale dell'ospitalità e della collaborazione dell' IPSSEOA "F. De Cecco" di Pescara, e dell' Unione Regionale cuochi Abruzzesi oltre che del patrocinio della Consiglio Regionale, della Provincia di Pescara, della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, della Fondazione PescarAbruzzo, della Fondazione De Victoriis Medori, di Slow Food Alleanza dei Cuochi Abruzzo, e dalla Confederazione Italiana Agricoltori.

I 12 concorrenti in gara, che hanno superato la prova di ammissione, sono rappresentativi delle aree territoriali delle quattro province abruzzesi e saranno giudicate da un giuria di professionisti della ristorazione. Presieduta dal giornalista enogastronomico Massimo Di Cintio, la giuria è formata da: Nicola Fossaceca – Ristorante al Metrò di San Salvo (CH),

Genya Malafronte - Ristorante Legami di Morro d'Oro (Te), Emma Barone -Ristorante Antichi Sapori di San Valentino (Pe) e Ermando Paglione della Nazionale italiana cuochi (squadra competizioni gastronomiche della FIC)

La novità di quest’anno, è che il vincitore proporrà il suo piatto nel menu di un ristorante stellato fuori regione. Il ristorante che ospiterà il piatto vincitore di questa edizione è Ca’ Matilde a Reggio Emilia, dello chef patron Andrea Vezzali.

“Anche quest'anno la voglia di partecipare al concorso da parte dei cuochi professionisti è stato massiccia - a dichiarato il presidente dell’Associazione Cuochi Pescara Carlo Auriti –anche se nostro malgrado la commissione selezionatrice, come da regolamento, ha accettato soltanto 12 iscrizioni, le più attinenti alla filosofia del concorso. Anche se ci dispiace per chi non è stato accettato, questo ci rende orgogliosi perché dimostra la serietà, l'etica e la professionalità di cui gode il concorso la Chitarra d'oro. Un'autorevolezza costruita in 33 edizioni e che ha saputo rinnovarsi di anno in anno stando al passo con i tempi e in alcuni casi anticipando anche le tendenze gastronomiche della regione. Seguendo la scia di inserire in ogni edizione un elemento di novità, ho voluto che il piatto vincitore potesse essere presente nel menu di un ristorante stellato fuori regione in modo da valorizzare ancora di più le capacità culinarie dei nostri cuochi e le materie prime abruzzesi.”