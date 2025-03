Giornate Fai di Primavera, appuntamento speciale a Loreto Aprutino

Il 22 e 23 marzo due giornate FAI organizzate dal FAI giovani Abruzzo con visite guidate in uno dei paesi più belli della provincia di Pescara. Loreto Aprutino è una realtà storica importante, un Borgo che ha mantenuto le antiche caratteristiche e che è piacevole da scoprire passeggiando per quattro percorsi organizzati.

Il primo percorso va dalla Chiesa Santa Maria in Piano dove sarà posizionato il banchetto FAI, Strada Santa Maria in Piano 161. Il secondo tour itinerante nel Borgo: via del Baio Storia del Borgo, casa natale di Tito e Giacomo Acerbo, Chiesa di San Pietro, Castelletto Amorotti.

Il terzo percorso chiamato Antica Lauretum farà visitare il Palazzo Valentini-Corsi - oratorio di San Giovanni, Palazzo della cultura Tanzi- Guanciali, Chiesa di San Biagio, l’Antiquarium, Chiesetta Santa Maria De Recepto, oleoteca Regionale. Il quarto percorso naturalistico toccherà zone verdi come il Parco Paesaggistico Lauretum - giardino dei Ligustri, Fontana Grande.

Le giornate FAI di Primavera si svolgeranno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 di sabato 22 marzo e dalle ore 9.30 alle ore 18.30 di domenica 23 marzo. Per informazioni: pescara@delegazionefai.fondoambiente.it, tel 347/667810. Pagine FB: fai giovani Pescara; delegazione fai Pescara.