DantedÃ¬ Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri

La giornata dedicata a Dante Alighieri nasce da un’idea di un giornalista Paolo Di Stefano che nel 2017 avanzò la proposta di dedicare una giornata dedicata al Poeta come già se ne dedicava una, il Bloosday, dedicata a James Joyce scrittore irlandese.

Nel 2020, il 25 marzo, il Ministro della cultura Dario Franceschini portò la proposta al Consiglio dei Ministri costituendola ufficialmente.

Quindi, il 25 marzo, da cinque anni, è la data riconosciuta ufficialmente come inizio del viaggio con cui la Divina Commedia che ci porta nell’aldilà. Il giorno è l’occasione per ricordare il Sommo Poeta e in tutta Italia tante iniziative vengono organizzate come quella della Casa della poesia in Abruzzo G. D’Annunzio, tenuta il 25 marzo presso la Fondazione La Rocca di Pescara, organizzata e curata da Dante Marianacci.

Tanti i poeti presenti che hanno letto una terzina dell’Opera commentandola in vari modi.

Dopo i saluti e la presentazione del pomeriggio culturale a cura di Dante Marianacci, accompagnati dalla musica di Beppe Frattaroli, i vari poeti presenti hanno letto una terzina scelta a loro piacimento commentandola in vario modo.

Hanno letto la terzina dell’Opera, da loro scelta: Beniamino Cardines, Vittorina Castellano, Flora Amelia Suarez Cardenas, Rosetta Clissa, Stevka Smitran, Assunta Di Cintio, Alessia Scarcella, Grazia Di Lisio, Elena Malta, Sonia Pedroli, Leda Panzone Natale, Esmail Mohades e Gabriella Liberatore.