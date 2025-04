Una nuova ambulanza per la Misericordia di Pescara

“La Misericordia Pescara ha una nuova autoambulanza... ed io sono orgoglioso di aver contribuito all'acquisto di questo mezzo all'avanguardia, grazie anche ad un mio emendamento al bilancio regionale". Così sui social il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D'Incecco.

“Grazie per quello che fate ogni giorno per i nostri concittadini e grazie per la targa di cui mi avete omaggiato”, aggiunge D'Incecco rivolgendosi ai volontari. "Questi sono i momenti belli che ti ripagano del lavoro fatto!”, conclude l'esponente del Carroccio.