“Teatro a colori”, laboratorio gratuito per i giovani con Articolo 3 Odv e Fondazione Pescarabruzzo

È rivolto a 15 giovani il laboratorio gratuito per adolescenti e giovani che si svolge ogni venerdì nello spazio "Antonella Allegrino" di via Italica 7. L'attività è promossa dall'Associazione "Articolo 3" Odv nell'ambito del progetto "Teatro a colori" attuato con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo. Gli incontri, che hanno lo scopo di diffondere la sensibilità artistica teatrale tra i ragazzi, sono tenuti dall'attrice ed educatrice alla teatralità Annalica Bates Casasanta.

"Una volta a settimana, per sei mesi, verranno coinvolti giovani del territorio allo scopo di far emergere la loro intelligenza emotiva e offrire l'opportunità di una forte crescita personale attraverso l'utilizzo di tecniche teatrali, attività di gruppo, riflessioni e racconto collettivo – spiega la presidente dell'associazione 'Articolo 3' Antonella Allegrino – Quasi ogni giorno, purtroppo, leggiamo notizie di cronaca che hanno come protagonisti minori e ragazzi. Dietro i loro comportamenti si celano spesso condizioni di disagio, vulnerabilità e solitudine. Con 'Teatro a colori' mettiamo a disposizione strumenti per affrontare queste problematiche mediante la proposta di linguaggi, spazi reali di espressione e di aggregazione che stimolino nei partecipanti una maggiore conoscenza di sé e delle proprie capacità, una migliore disponibilità all'ascolto e alla percezione sensoriale. I linguaggi artistici e il teatro diventano esperienze importanti per la crescita e la formazione degli adolescenti e dei giovani anche per la creazione di relazioni con l'altro, con i propri affetti e il proprio territorio".

Il percorso laboratoriale sarà suddiviso in tre fasi. Nella prima, attraverso giochi teatrali, improvvisazioni, elementi di teatro danza, esercizi vocali e di respirazione, si punterà a far superare ai partecipanti timori e imbarazzi creando un'atmosfera accogliente. Nella seconda fase, si toccherà l'aspetto della creatività, dell'ascolto consapevole di sé e degli altri, cercando di dare spazio alle differenti personalità e potenzialità. La parte conclusiva sarà dedicata a un lavoro teatrale che la regista avrà creato insieme ai giovani attori, approfondendo gli aspetti della restituzione del vissuto, della responsabilità e del lavoro di gruppo. Lo spettacolo verrà messo in scena in un teatro cittadino e sarà aperto al pubblico.