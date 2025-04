La Protezione Civile di Pescara in supporto a Roma per le esequie di Papa Francesco

Ci sarà anche la Protezione Civile Comunale di Pescara tra le squadre di volontari impegnate a Roma in occasione delle esequie di Papa Francesco che vedranno milioni di fedeli e numerosi capi di Stato provenienti da tutto il mondo giungere in Vaticano per rendere omaggio al Pontefice. Dal 23 aprile al primo maggio, ogni giorno, una squadra composta da 4 a 6 volontari della Protezione Civile del Comune di Pescara sarà presente nella Capitale per affiancare il sistema nazionale di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un contributo prezioso che testimonia la preparazione e il senso civico delle donne e degli uomini impegnati in prima linea nelle attività di protezione e assistenza alla popolazione.

“È motivo di grande orgoglio per la nostra città – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Pignoli – essere presenti con i nostri volontari in un momento così delicato e solenne. La Protezione Civile di Pescara ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra coesa, preparata e pronta a intervenire in ogni circostanza, al servizio del bene comune. L’ottima attività svolta nei giorni del G7 Sviluppo a Pescara, a ottobre 2024, ci ha accreditati a livello nazionale per cui siamo diventati un punto di riferimento valido, da poter coinvolgere in situazioni emergenziali. Ringrazio ciascun volontario per la disponibilità e lo spirito di sacrificio con cui rappresenteranno la nostra città in un contesto internazionale così significativo”.