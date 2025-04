Sport, divertimento e inclusione per gli alunni dell'IC Pescara 10

Una mattinata di sport, divertimento e inclusione questa mattina a Pescara. Protagonisti gli alunni dell'IC Pescara 10, le persone con disabilità assistite da Anfass Pescara e Anfass Sulmona, supportati da operatori e volontari delle Anfass coinvolte e dell'associazione di protezione civile "Volontari senza frontiere". L'iniziativa è stata sposata ed in collaborazione con la Uisp Abruzzo e Molise e ha visto la partecipazione dell'assessore Massimiliano Pignoli (foto).

"Si è trattato di un momento di grande partecipazione emotiva che abbiamo condiviso con l'Anfass e la Uisp Abruzzo e Molise. Grazie anche ai nostri volontari della Protezione Civile - ha spiegato l'assessore Pignoli - abbiamo regalato una mattinata diversa ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo 10 e a quei giovani assistiti dall'Anfass. Per loro che combattono quotidianamente contro la malattia, è stato importante condividere questo momento di convivialità al fianco dei ragazzi delle scuole. Grazie anche allo sport, come veicolo di inclusione, questi ragazzi possono e devono sentirsi parte integrante della società. Grazie anche all'ente di promozione sportiva Uisp Abruzzo che ha voluto favorire questo progetto, siamo qui a ribadire con forza che come amministrazione comunale e come assessorato all'Ascolto del Disagio Sociale saremo sempre pronti e in prima fila a lavorare per l'accoglienza e la piena integrazione di questi ragazzi che sono alle prese con queste problematiche, perché nessuno, come abbiamo sempre detto, deve restare indietro".