Cna Pensionati Pescara: eletto il nuovo consiglio di presidenza

Ieri, nell’Hotel Adriatico di Montesilvano, si è svolta l’assemblea della CNA Pensionati per eleggere il nuovo consiglio di Presidenza. È stata eletta quale presidente l’imprenditrice Anna Di Giulio e quali componenti della Presidenza Marano Gaetano, Antonio Delle Monache, Elisa Morelli, Maria Luisa Abate, Domenico Odorisio. Loredana Quarta, Italo Lupo e Rocco De Santis. Ad avviare i lavori dell’assemblea il Direttore provinciale Luciano Di Lorito, che ha detto:

“Sono particolarmente orgoglioso di presiedere questa iniziativa, la CNA è il nostro simbolo ma rappresenta quel collante che ci mette tutti insieme anche attraverso valori etici, valori condivisi che dobbiamo sempre tenere presente. Ecco, per me questo è un appuntamento nuovo, sono direttore del CNA e non solo a Pescara, ma per tutta la Provincia, è un momento di grande cambiamento ed è bello poter portare un contributo non solo in questa giornata, ma anche durante tutto il quadriennio che parte da oggi in questa comunità importante. Sento parlare spesso della terza età, dei diversamente giovani, ma è come se volessimo sfuggire da questa bellissima realtà, a questo bellissimo momento della vita che dobbiamo sempre di più valorizzare soprattutto in termini di esperienze e di competenze da approfondire in tutta la società. E questo è il nostro compito di associazione della CNA e, in particolare, lo dico agli organismi che si vanno a rinnovare: questa comunità deve valorizzare queste esperienze, queste competenze non come una cosa qualsiasi, ma come qualcosa da trasmettere anche all'associazione delle imprese e alle altre generazioni.

Ho condiviso alcuni obiettivi con la candidata alla presidenza Anna Di Giulio, a Pescara dobbiamo far sì che questa comunità cresca e contagi tutto quello che c’è di buono nella nostra società. Dobbiamo fare le cose giuste perché abbiamo risorse e persone giuste per far in modo che la CNA pensionati di Pescara diventi il fiore all'occhiello di tutta l’associazione”.

Hanno portato il loro saluto il Presidente uscente Antonio Marano, la Presidente Regionale Elisa Morelli, Antonio Delle Monache, la segretaria regionale Concetta La Sorda, Savino Di Nicola responsabile Epasa, Enio Napoletano direttore Penne, Silvio Calice, Direttore regionale. La neo eletta Presidente Anna Di Giulio ha salutato tutti parlando degli obiettivi che si pone per il suo mandato. L’assemblea ha approvato tutte le candidature con uno scrosciante applauso.