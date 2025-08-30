Rotary Terra dei Vestini sostiene il Progetto spazio libero

Consapevolezza e solidarietÃ nella serata del 29 agosto, presso la Country House La Fattoria di Collecorvino, per il Rotary club Terra dei Vestini e lâ€™associazione SOS Autismo insieme per lâ€™inclusione.

Lâ€™incontro ha visto la presenza delle due associazioni, insieme a tanti ospiti, riuniti in una Festa di fine Estate per contribuire tutti insieme al Progetto Spazio Libero promosso dallâ€™associazione SOS Autismo con lâ€™obiettivo della costruzione di uno spazio residenziale per i ragazzi e ragazze con spettro autistico.

Per il club Rotary Terra dei Vestini sono intervenuti il Presidente Lino Pace, lâ€™assistente del Governatore Anna De Febis e il Prefetto Luigi Dâ€™Andreagiovanni, per Sos Autismo il Presidente Cristiano Bove.

Lâ€™associazione SOS Autismo Ã¨ costituita da un gruppo di genitori che si impegna per il futuro delle persone con autismo, Ã¨ attiva sul territorio dal 2021 e costituita formalmente nel 2024. Lâ€™associazione ha come finalitÃ di promuovere un futuro piÃ¹ adeguato alle potenzialitÃ dei propri figli e essere un punto di riferimento per le famiglie.

Il Presidente Lino Pace ha salutato gli ospiti presentando il progetto che il club, da lui presieduto, porterÃ avanti coadiuvando lâ€™associazione SOS Autismo sia nella conoscenza dellâ€™autismo sia nella realizzazione dellâ€™appartamento da destinare ai ragazzi e alle ragazze con spettro autistico.

Il Club Terra dei Vestini, come ha detto lâ€™assistente del Governatore Anna De Febis, ha sempre portato avanti progetti con lâ€™intento di creare una rete di sostegno alla fragilitÃ nel motto: Uniti Per far del bene, ed ha ricordato quanto sia importante aiutare chi ha bisogno e quanto bene rimane a chi lo fa.

Il progetto, dal punto di vista architettonico, Ã¨ stato presentato dallâ€™architetta progettista Marianna Massaro che ne ha spiegato, anche attraverso slide, gli obiettivi preposti e la futura realizzazione che deve vedere spazi liberi inclusivi per ragazzi e ragazze che attraverso la gestione degli spazi possano avere una crescita personale.

Importante Ã¨ stata anche la testimonianza della dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, socia del club, che giÃ da tempo, nei locali dellâ€™Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, fatto realizzare un piccolo appartamento dotato di tutti gli ambienti necessari come cucina, studio, letto da far gestire gli spazi ai ragazzi e ragazze con lo spettro autistico. Nella sua scuola anche lâ€™orto inclusivo e le rappresentazioni teatrali hanno fatto da supporto ad una educazione inclusiva dei tanti studenti che presentano difficoltÃ , ma che sono una vera ricchezza per tutti dai docenti agli altri alunni che vivono ore e giornate insieme.

Pier Paolo Di Rocco ex Presidente del Club ha ricordato quanto Ã¨ stato fatto per ragazzi presentando due giovani speciali che hanno portato amore ed armonia con la loro presenza.

La Festa di Fine Estate gestita dal Prefetto del club Luigi Dâ€™Andreagiovanni ha regalato tanti sorrisi e momenti di vera armonia sempre nella condivisione, consapevolezza e solidarietÃ con lâ€™associazione SOS Autismo insieme per lâ€™inclusione.

Il ricavato della serata andrÃ a finanziare il progetto Spazio Libero: un appartamento per ragazzi e ragazze con spettro autistico.