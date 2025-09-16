Appello alla donazione di sangue: "Insieme possiamo fare la differenza"

Con la fine dell’estate e il rientro dalle vacanze, torna l’esigenza di garantire una disponibilità costante di sangue per le necessità cliniche e di emergenza del nostro territorio.

La Asl di Pescara rivolge un appello urgente ai cittadini: donare sangue è un gesto semplice, sicuro e indispensabile per salvare vite.

Le richieste da parte degli ospedali, infatti, restano elevate in ogni periodo dell’anno, mentre in estate le donazioni subiscono un calo fisiologico. È quindi fondamentale riprendere con rinnovato impegno questo atto di solidarietà, che rappresenta una risorsa insostituibile per pazienti sottoposti a interventi chirurgici, terapie oncologiche o cure urgenti.



Stiamo vivendo una carenza di sangue, a livello locale e regionale, per tale motivo rivolgiamo un appello alle Associazioni di donatori ed alla popolazione idonea alla donazione:

Ogni goccia conta!

Donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e prezioso,

in grado di salvare la vita.



Ci rivolgiamo ai donatori abituali e incoraggiamo i nuovi a fare questo importante passo. Insieme possiamo fare la differenza!

“Ogni goccia conta – sottolinea la Direttrice del Servizio Trasfusionale della Asl pescarese, Dr.ssa Anna Quaglietta – e donare è un gesto semplice, ma di grande valore umano e sociale. L’invito è rivolto a tutti i cittadini in buona salute che vogliano offrire un aiuto concreto”.



Per avere tutte informazioni e per l’eventuale prenotazione alla donazione contatta le Associazioni di donatori:

- FIDAS tel. 085-27790

- AVIS tel. 085-2934219

- Croce Rossa Italiana tel. 334-6892464



Oppure visita la pagina del Servizio Trasfusionale della Asl di Pescara al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=946

