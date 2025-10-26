Protezione Civile di Pescara: eletti il nuovo coordinatore, il vice e il direttivo del Gruppo Comunale Volontari

Si è svolta ieri l’assemblea del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Pescara, convocata per il rinnovo delle cariche interne. L’incontro, presieduto dall’assessore Massimiliano Pignoli, delegato alla Protezione Civile, ha visto "una partecipazione attiva e sentita da parte dei volontari, segno tangibile del forte senso di appartenenza e dedizione che anima il gruppo", dice proprio l'assessore.

Al termine delle operazioni di voto, sono stati eletti:

• Coordinatore: Cesare Di Giambattista

• Vice Coordinatore: Giuseppe Ridolfi

• Componenti del Direttivo: Raffaella Amore, Franco Fusilli, Annamaria Francavilla, Emanuela Ditella e Antonio Di Loreto

L’assessore Pignoli esprime soddisfazione per l’esito dell’assemblea, durante la quale ha voluto ringraziare tutti i volontari per l’impegno costante. “La Protezione Civile è una risorsa fondamentale non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nella quotidianità, al fianco delle persone più fragili e di chi ha bisogno di un supporto concreto. È un punto di riferimento per la comunità e rappresenta uno straordinario esempio di solidarietà e spirito di servizio. Il volontariato che anima i nostri operatori è la testimonianza più autentica di cosa significhi prendersi cura della propria città e dei propri concittadini, per cui non posso che ringraziare tutti e incitarli ad andare avanti con lo spirito di squadra di sempre, per il bene della nostra città”.