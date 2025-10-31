Fidapa sezione di Pescara, inizia un nuovo biennio [FOTO]

Ieri, presso il ristorante Sea River di Pescara, si è svolta la cerimonia delle consegne tra la presidente uscente Maria Luisa Abate e la neo eletta Simonetta Paolini. La cerimonia è consistita nel passaggio della campana quale simbolo di inizio di ogni incontro che la Presidente organizza per la sua sezione.

In senso simbolico, la campana non veicola soltanto messaggi convenzionali, ma allude a esperienze più interiori; vibra di energia creativa; invita all'ascolto di messaggi che provengono dall'interiorità umana; richiama all'impegno per la realizzazione di un'esistenza più armonica (dal web).

Ogni due anni si rinnova il Consiglio di Presidenza, con la nuova Presidente e il Consiglio Direttivo della FIDAPA, di tutte le FIDAPA, dalle sezioni locali, a quella distrettuale e a quella nazionale. L'inizio dell'attività del nuovo biennio incomincia il 1° ottobre e, entro il 31 ottobre, bisogna effettuare il passaggio delle consegne alla nuova compagine sociale.

Dopo aver ascoltato gli Inni e i saluti delle due Presidenti, c’è stato il passaggio della campana seguito da un saluto che il Sindaco Carlo Pace ha voluto dare a tutte le persone presenti. Il nuovo direttivo per il biennio 2025/2027 è così composto Presidente Simonetta Paolini, Vice Presidente Rossella De Vito, Past President Maria Luisa Abate, Segretaria Annafranca Rossetti, Tesoriera Annachiara Favetta, Consigliere: Ilia Di Carlo, Giuliana De Nicola, Alessandra Di Pietro, Oriana Trubiani, Aureliana e Filippis Delfico.