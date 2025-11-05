Adricesta dona una poltrona relax al Centro Nascita dellâ€™ospedale [FOTO]

Un nuovo gesto di solidarietÃ ha segnato ieri la mattinata allâ€™ospedale di Pescara, dove lâ€™associazione Adricesta onlus ha donato una poltrona relax al Centro Nascita. Accanto ai volontari di ADRICESTA, guidati dalla presidente Carla Panzino e all'attore Fabio Fulco da anni vicino ai progetti solidali dell'Associazione e in prima fila col suo supporto per questo progetto in particolare, sono giunti in tanti a manifestare il proprio sostegno all'iniziativa di beneficenza.

Per la Asl di Pescara hanno preso parte allâ€™evento il direttore amministrativo Francesca Rancitelli, il direttore sanitario Valterio Fortunato e il dirigente delle professioni sanitarie Lorenzo Silli, insieme al direttore dellâ€™UnitÃ Operativa di Ostetricia e Ginecologia e del Dipartimento Materno Infantile, Maurizio Rosati, al responsabile della sala parto Giannicola Cunese e alla coordinatrice ostetrica Rina Di Giansante. Presenti anche i medici dirigenti della Chirurgia pediatrica, Nino Marino e Stefano Tursini, la pediatra Rita Greco, il direttore di Odontoiatria Gianfranco Ricci e la dottoressa Maria Teresa Petricca dellâ€™odontoiatria pediatrica.

Alla cerimonia hanno preso parte inoltre il capitano di fregata Gabriele Di Marzio della Direzione Marittima di Pescara, il luogotenente Graziano Leone, comandante della stazione dei Carabinieri di Pescara Colli, e il tenente colonnello Guido Angelilli della Guardia di Finanza di Pescara. Presente anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ha voluto ringraziare lâ€™associazione per il costante impegno a sostegno della sanitÃ cittadina.

Nel suo intervento, Carla Panzino ha ricordato lâ€™importanza del legame tra ADRICESTA e il Centro Nascita, spiegando come ogni donazione nasca dallâ€™ascolto dei bisogni concreti delle strutture: Â«Ogni volta che riceviamo una richiesta ci attiviamo immediatamente â€“ ha spiegato â€“ perchÃ© crediamo che piccoli gesti possano migliorare la vita dei pazienti e degli operatori. La sala parto rappresenta per noi un luogo simbolico, legato alla nascita e alla speranza, e siamo felici di poter offrire un contributo concretoÂ».

La Presidente ha anche anticipato un nuovo progetto in arrivo per il Centro Nascita, sottolineando che Â«ADRICESTA continuerÃ a lavorare per sostenere lâ€™assistenza sanitaria pubblica, affinchÃ© resti sempre vicina ai cittadini e di qualitÃ per tuttiÂ» e ha poi rilanciato il progetto di raccolta fondi per l'ambulanza neonatale da acquistare con la generositÃ dei tanti amici dell'Associazione.

Lâ€™attore Fabio Fulco, protagonista di numerose iniziative solidali promosse dallâ€™associazione, ha evidenziato il valore umano di questi gesti: Â«Fare qualcosa per gli altri senza bisogno di dirlo o di ostentarlo Ã¨ ciÃ² che arricchisce di piÃ¹. Regalare anche solo un sorriso, un attimo di serenitÃ , riempie il cuore piÃ¹ di qualsiasi altra cosaÂ». Con questa nuova donazione, ADRICESTA rinnova il proprio impegno per lâ€™umanizzazione delle cure e la valorizzazione dei reparti ospedalieri abruzzesi, portando avanti un modello di solidarietÃ che unisce cittadini, istituzioni e mondo sanitario in unâ€™unica rete di sostegno e attenzione verso chi ha piÃ¹ bisogno.