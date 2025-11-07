Il Presidente Antonio Di Simone si dimette dall'associazione di protezione Civile Volontari Senza Frontiere

I soci e gli amici dell'Associazione di Protezione Civile Volontari Senza Frontiere di Pescara hanno organizzato una serata tra castagne, vino novello e olio nuovo per festeggiare il Presidente Antonio De Simone che lascia il timone dell'Associazione dopo tantissimi anni dedicato alla guida della stessa.

Una serata che resterà nei pensieri e nei cuori di chi l'ha apprezzato, stimato per la bella persona che si è rivelata negli anni, instaurando ottimi rapporti con tutti, tra addestramenti, emergenze, progetti, rapporti con il CSV Regionale, Dipartimento Nazionale, Regione Abruzzo, Agenzia di Protezione Civile regionale, Comune, Provincia, Prefettura, scuole, collaborazioni con altre associazioni e soprattutto con le Istituzioni con cui ha avuto sempre un ottimo rapporto.

Ha guidato l'Associazione per tantissimi anni con passione, amore e serietà lasciando insegnamenti profondi di stima e rispetto reciproco. La professionalità di ognuno è stato il suo obiettivo.

Ha tenuto alla formazione dei volontari rendendoli dei veri professionisti di protezione civile e per questo è stato ringraziato con pensieri affettuosi e con tanta nostalgia.

Al Presidente è stata consegnata una targa a nome di tutti i soci in ricordo dei sacrifici fatti in tutti questi anni per compattare la squadra e tenere unita la famiglia di V.S.F. e, la Vice Presidente Annamaria Di Rita, ha consegnato anche una lettera di encomio e di ringraziamento da parte sua e del direttivo composta da: Marco Di Prato, Franco Colatriano, Fabrizia Longo e Umberto D'Albenzio.

Inoltre, Annamaria Di Rita, Cav. Uff. della Repubblica Italiana OMR, quale Presidente dell'ANCRI PESCARA, ha donato il logo ANCRI inserito in una cornice artigianale per ringraziarlo della gentilezza e la stima avuta verso l'Associazione e per la collaborazione agli eventi che la stessa ha organizzato, augurando ad Antonio buona fortuna e buona vita insieme alle persone che ama.