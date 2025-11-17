Parco Falcone Borsellino, una nuovo albero in arrivo

L’Associazione I Borghi della Riviera Dannunziana, previa autorizzazione del Comune di Pescara, organizza venerdì 21 novembre prossimo alle ore 10 la "Festa degli Alberi" con la piantumazione di un nuovo albero presso il Parco Falcone e Borsellino (via Tirino, 52).
Grazie alla consulenza del professore Gino Primavera di Guardiagrele, esperto in botanica, si è scelto l'albero "Bagolaro Celtis Australis".
Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare gli alunni del Liceo Artistico MIBE, il sindaco Carlo Masci, gli assessori Cristian Orta e Valeria Toppetti.
Durante l'evento saranno recitate le tre poesie vincitrici delle tre precedenti edizioni del concorso Presepe&Poesia abbinato all’iniziativa:
- "Laudato" di Gabriele Di Camillo (anno 2022);
- "Il Presepe" di Margherita Bonfilio (anno 2023);
- “Natale 2024” di Claudia Ruscitti (anno 2024).
Ai tre vincitori saranno consegnati un significativo dono a ricordo.
Ricordiamo infine che è aperto il bando per aderire alla IV edizione del concorso “Presepe&Poesia”. Per info: borghidellarivieradannunziana@gmail.com.