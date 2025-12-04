Torna il Natale solidale de Il Sorriso di Marinella, a sostegno dei più fragili. Un’iniziativa che l’Associazione propone da diversi anni, raccogliendo donazioni in denaro, cibo e non solo, per persone e amici animali. Per fare in modo che anche chi ha difficoltà possa festeggiare queste giornate. “Per raccogliere dunque ciò che può essere utile e di conseguenza donare, a senzatetto, bisognosi ma anche agli amici a quattrozampe: un gesto che in periodi di così grande difficoltà si arricchisce di ulteriore significato” commentato dall’Associazione.

Avviata dunque una raccolta di alimenti, per le persone - con esclusione di carne, pesce e derivati - nonché di cibo per animali. “Diamo preferenza a cibi che sia facile conservare e donare e dunque scatolette, confezioni, evitando prodotti che si possano deperire - aggiungono dall’associazione -. Oltre a coperte. E aiuti in denaro sempre graditi”.



Per le donazioni in denaro, dunque, è possibile effettuare un versamento sull'Iban IT20K0335967684510700259761 o sul conto PayPal https://paypal.me/sorrisomarinella.

Il punto di raccolta è allestito nella libreria emporio del benessere I Luoghi dell’Anima in via di Sotto, 120/8 a Pescara. Giorni e orari di raccolta: dal 16 al 21 dicembre incluso, dalle 16,30 alle 20. Info: 3388008599; 3494289518.

L’Associazione è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale. Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un'ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida scopi, orientamento e finalità. Ha un Comitato Etico con il compito di valutare che le iniziative proposte siano sempre coerenti ed in linea con i propri principi.



