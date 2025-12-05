Bruno Santori, direttore del Marina di Pescara, eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio

Il Marina di Pescara entra nei vertici nazionali della portualitÃ turistica. Lâ€™assemblea di Assonatâ€“Confcommercio, principale associazione italiana dei porti turistici, ha eletto Bruno Santori, direttore del porto turistico della cittÃ adriatica, nuovo vicepresidente vicario. Nella stessa seduta Ã¨ stato confermato per acclamazione il presidente uscente, lâ€™avvocato Luciano Serra.

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo che il Marina di Pescara ha assunto negli ultimi anni nel panorama della portualitÃ turistica italiana, consolidandosi come modello gestionale e operativo, e come riferimento allâ€™interno dellâ€™associazione nazionale.

Â«Sono onorato di questo incaricoÂ», dichiara Bruno Santori, direttore del Marina di Pescara. Â«Questo riconoscimento nazionale Ã¨ il frutto di un lavoro intenso svolto in questi anni, in cui Assonat-Confcommercio ha ottenuto risultati importanti a tutela del settore, diventando un interlocutore stabile per Governo e Parlamento sulle principali questioni della portualitÃ turistica. Lâ€™associazione ha partecipato alla redazione del Piano del Mare e oggi siede nei tavoli per la sua attuazione, e continua a contribuire attivamente allo sviluppo di un comparto che genera valore, occupazione e contribuisce alla crescita del turismo italianoÂ».

Soddisfazione anche da parte del presidente del Marina di Pescara, Gianni Taucci, che sottolinea il valore della nomina per lâ€™intero scalo turistico abruzzese: Â«Questo incarico conferma il ruolo di primo piano che il Marina di Pescara ricopre a livello nazionale. Ãˆ un riconoscimento non soltanto dellâ€™indubbia professionalitÃ del nostro direttore, ma anche della qualitÃ del lavoro svolto qui negli ultimi anni. Il nostro modello gestionale viene sempre piÃ¹ osservato e apprezzato da diversi porti italiani, e la presenza del Marina di Pescara negli organismi nazionali rafforza la nostra capacitÃ di incidere sulle politiche del settoreÂ».

La nomina consolida, dunque, la presenza del Marina di Pescara allâ€™interno dei vertici della principale associazione italiana del comparto, che finora ha sviluppato iniziative fondamentali per la crescita del diportismo, il rafforzamento della sostenibilitÃ ambientale, l'innovazione dei servizi portuali e la promozione dell'eccellenza italiana nel mercato nautico, confermandone il ruolo strategico nello sviluppo della portualitÃ turistica nazionale.