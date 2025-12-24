Rotary Club Pescara Nord: due iniziative per aiutare le persone in difficoltà

Il Rotary Club Pescara Nord guidato dalla presidente Raffaella Nardinocchi continua la sua attività di servizio a sostegno delle strutture del territorio che si occupano delle persone bisognose, un impegno che con l’approssimarsi delle festività si è concretizzato in due importanti iniziative, la “Colletta Alimentare” per i senza fissa dimora e la“Befana Rotariana”.

La prima è coincisa con la tradizionale Cena degli Auguri svoltasi nei giorni scorsi nel ristorante Concorde dell’aeroporto d’Abruzzo che ha consentito di raccogliere fondi per l’acquisto di prodotti alimentari consegnati alla sede di “On the Road”, la cooperativa che collabora con il comune di Pescara per la gestione di strutture per garantire un supporto a circa 200 persone senza fissa dimora. I prodotti – latte, biscotti, panettoni, pandori e attrezzature scaldavivande – sono stati destinati alle necessità dei prossimi tre mesi per la prima colazione che viene servita ogni mattina negli spazi di Via Enzo Ferrari dove affluiscono giornalmente circa 60 persone. Alla raccolta ha partecipato anche l’associazione Bersaglieri di Pescara.

La seconda iniziativa è la “Befana Rotariana”, l’appuntamento che il Rotary Club Pescara Nord organizza ogni anno con la cooperativa “Il Piccolo Principe” che gestisce in diverse sedi l’ospitalità di bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà con genitori in carcere o in comunità di recupero. I soci del Pescara Nord hanno acquistato un gioco per ognuno dei circa 20 bambini (da 3 mesi a 12 anni) presenti nella struttura “La Volpe” di Spoltore e altre necessità per la gestione quotidiana della casa che saranno consegnati come tradizione il 5 gennaio.

“Il nostro desiderio è regalare un sorriso e una speranza durante queste festività a tutti coloro che vivono difficoltà economiche o affettive – spiega la presidente del Rotary Club Pescara Nord Raffaella Nardinocchi – grazie al contributo dei nostri 45 soci e di tanti amici che partecipano alle nostre attività nel segno del motto internazionale dell’anno ‘Unite for Good’ che identifica in pieno lo spirito di solidarietà e di servizio del Rotary con l’obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle persone”.