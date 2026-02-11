Giovanna Greco candidata al Consiglio nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili nella lista “Direzione Chiara”

Il prossimo 15 aprile 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), l’organo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale che rappresenta oltre 120mila iscritti in tutta Italia.

È ufficiale la presentazione della Lista n. 1 – “Direzione Chiara. Risultati, competenza e visione”, guidata dal presidente uscente, il prof. dott. Elbano de Nuccio, già alla guida dell’attuale Consiglio Nazionale per il quadriennio che si appresta a concludersi.

La lista – depositata presso il Ministero della Giustizia – punta a proseguire il percorso di continuità e di consolidamento delle azioni intraprese nel mandato appena trascorso, con un programma che esalta competenza, dialogo territoriale e solidità istituzionale.

Tra i candidati che compongono la squadra che si presenta al voto per il rinnovo dell’organo nazionale spicca il nome della dott.ssa Giovanna Greco, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vasto e già figura di riferimento del CNDCEC per l’Abruzzo e per l’intero territorio nazionale.

La Greco, da tempo impegnata nella vita dell’Ordine, con un ruolo di rilievo nella scorsa consigliatura del CNDCEC – come Consigliere Segretario con delega alle funzioni giudiziarie e ai metodi ADR – è nuovamente la candidata dell’Abruzzo in vista della tornata elettorale del 15 aprile con l’obiettivo di contribuire al rilancio della professione a livello nazionale. La sua esperienza professionale, consolidata sul territorio e nei rapporti istituzionali, è considerata elemento chiave per rappresentare le istanze degli iscritti all’interno della più ampia cornice della categoria.

La lista “Direzione Chiara”, oltre alla candidata abruzzese, comprende una squadra di professionisti provenienti da diverse regioni italiane e accomunati dall’intento di portare avanti progetti di sviluppo della professione basati su solidità, innovazione e centralità del ruolo dei commercialisti nel sistema economico e produttivo nazionale. Con la presentazione ufficiale delle liste e l’avvicinarsi della competizione elettorale, cresce l’attenzione degli Ordini territoriali e degli stessi professionisti chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti nei ruoli apicali del CNDCEC, in un momento storico che vede la categoria sempre più chiamata a confrontarsi con sfide complesse legate a fiscalità, governance d’impresa e digitalizzazione dei servizi professionali.