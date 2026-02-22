Stati Generali delle Donne, nuovi progetti ed eventi culturali

Hanno scelto la Costa dei Trabocchi con una conviviale dedicata alle tipicità abruzzesi alcune esponenti de “Gli Stati Generali delle Donne- Abruzzo” per fare un bilancio delle attività svolte lo scorso anno e programmare quelle nuove. In particolare si sta lavorando ad un grande evento culturale ed artistico che verrà realizzato a primavera a lLAquila.

“Stare insieme, condividere accogliere donare, sono elementi che ci caratterizzano e che ci accomunano. Il nostro gruppo è formato da persone che, con diverse esperienze professionali, sociali e di impegno politico, hanno saputo superare ogni logica di appartenenza e percorrere interessi comuni di responsabilità sociale nella promozione e valorizzazione della donna. Un percorso iniziato oltre dieci anni fa con la promozione degli Stati Generali delle Donne promosso da Isa Maggi leader nazionale”, spiega Rosaria Nelli attualmente presidente degli Stati Generali delle Donne Hub APS.

“Tra i tanti progetti in cantiere continuano quelli mirati a iniziative che mirano a sostenere le donne nel mondo del lavoro, a promuovere l'imprenditorialità femminile e a creare opportunità di crescita e sviluppo per le donne di tutte le età. A marzo una nostra delegazione parteciperà a Milano al Forum Donne – Gli 80 anni della Repubblica- il ruolo delle donne. Stiamo pensando anche ad attività per favorire l'invecchiamento attivo attraverso corsi mirati ed iniziative di sensibilizzazione e promozione della salute e del benessere per la terza età e in primavera saremo a L’Aquila con un evento culturale di arte relazionale collettiva ideato dalla nostra artista Anna Seccia".