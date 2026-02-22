Rotary Club Distretto 2090: seminario effettivo

La sala del Grand Hotel Adriatico Adriatico, stamattina 22 febbraio, era gremita di soci giunti per partecipare allâ€™incontro per discutere di un argomento importante: lâ€™Effettivo. Una giornata educazionale di formazione e informazione, dedicato alla crescita, alla cura e al coinvolgimento dei soci, vero motore del club. Tutti gli interventi hanno avuto come narrazione ed obiettivo la riflessione sulla composizione di ogni club e la sua promozione attiva con anche lâ€™accoglienza di nuovi soci. Lâ€™occasione dellâ€™incontro Ã¨ stata anche quella di fare una riflessione, oltre le tematiche specifiche, su come i mutamenti sociali ed economici influenzano i rapporti dei vari club con le comunitÃ di riferimento.

I nuovi soci cercano una vera motivazione per entrare nel Rotary e la forza di attrazione passa per la capacitÃ di evolversi e aderire subitamente ai cambiamenti socio-culturali. La mattinata, dopo il rituale onore alle bandiere, Ã¨ cominciata con i saluti del Presidente del Rotary Pescara, di Di Sciascio per i giovani rotariani, del Governatore nominato, e del Governatore effettivo Roberto Calai che ha parlato dellâ€™importanza di cambiare per non rimanere indietro e dellâ€™importanza del seminario che ha scelto di non chiamare relatori esterni, ma di ascoltare gli stessi soci per essere interpreti di sÃ© sessi.

Quindi, nelle varie comunicazioni che si sono succedute, i soci hanno portato le esperienze fatte durante la vita del proprio club. Esperienze che sono importanti conoscere per poterle confrontare e anche prendere ad esempio per una evoluzione personale. La presentazione degli obiettivi del seminario Ã¨ stata fatta da Fabio Berellini facilitatore distrettuale che, nella sua funzione di supporto del Governatore per formare i dirigenti del club e del distretto, ha narrato di una sua esperienza come docente in una cittÃ spagnola e di quanta importanza hanno le azioni rotariane del volontariato che produce unâ€™economia importante per la societÃ tutta.

Il Rotary non Ã¨ una semplice associazione di persone, ma persone che mettono le loro competenze a disposizione degli altri. Quindi parlare di effettivo significa parlare di persone che mettono le loro competenze, il loro servizio a sistema. Si sono succeduti molti interventi e particolarmente importanti quelli dei giovani rotariani che, giustamente, chiedono di essere inseriti nel sistema con rispetto delle loro competenze molto importanti per il futuro di ogni club.

A condurre e moderare il seminario la giornalista socia rotariana Licia Caprara che ha intervistato Emma Cori Club Pescara Ovest, Cristina Gergori Distretto Rotaract 2090, ascoltato le esperienze a confronto che vari soci hanno portato con il loro intervento. Importante anche lâ€™intervento che ha avuto come titolo il Rotary come organismo vivente: attenzioni e cure per una vita lunga e attiva, con i soci Giulio Giordano Club di Campobasso e Fabio Berellini del club di Assisi.

Le conclusioni sono state del Governatore Roberto Calai che ha tirato le fila di tanta esperienze portate, dei progetti e degli obiettivi che ognuno nel proprio club, ma tutti insieme in una comune sinergia, devono e possono portare, per la crescita e la conoscenza del sistema Rotary.