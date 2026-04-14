Torrevecchia Teatina, LIBRA APS-ETS dona al Comune la panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo

Venerdì 17 aprile dalle ore 9:00 Torrevecchia Teatina insieme alle scuole della cittadina teatina vivrà un momento di grande impatto sociale insieme all’APS-ETS LIBRA: la consegna all’amministrazione comunale della panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo.

Una panchina donata all’Associazione da Angelo Lalli titolare dell’azienda Meccanica Val Di Sangro.

“Ringrazio sentitamente Angelo e la sua azienda per aver pensato a LIBRA – dichiara Martina Baboro presidente dell’Associazione – è un grande gesto di umanità. Abbiamo pensato con il direttivo di colorare di giallo la panchina per lanciare un messaggio importante contro queste forme di violenza che colpiscono i più piccoli. Abbiamo deciso di coinvolgere le scuole di Torrevecchia Teatina per dare un segnale ancora più forte e diretto. In tal senso un grazie anche alla maestra Chiara Della Porta referente per il bullismo nella scuola Primaria Rita Levi Montalcini di Torrevecchia Teatina inserita all’interno dell’Istituto Comprensivo Ripa-Miglianico, che ci ha permesso di realizzare questo importante appuntamento. Ringrazio – conclude Baboro – l’amministrazione comunale e il sindaco Francesco Seccia per la sensibilità dimostrata nell’accettare immediatamente l’idea di LIBRA della donazione”.

Classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado che saranno le protagoniste dell’intera mattinata dalle ore 9 con la proiezione all’interno dell’Auditorium Comunale del film “Il ragazzo invisibile” al quale seguirà un piccolo dibattito-confronto con i ragazzi tenuto dalla dottoressa Elisabetta Di Francesco vice presidente LIBRA APS-ETS.

A seguire, ore 12, ci si sposterà all’esterno per la cerimonia ufficiale di consegna e donazione della panchina gialla al Comune di Torrevecchia Teatina alla presenza delle istituzioni.