La Delegazione Pescara Aternum compie trenta anni

21 aprile 2026, Conviviale per festeggiare i primi trenta anni della Delazione Pescara Aternum dellâ€™Accademia Italiana della cucina.

La Delegazione Pescara Aternum nacque il 9 febbraio 1996 come nuova delegazione di Pescara affiancandosi a quella giÃ esistente da molti anni.

Il desiderio di potersi espandere, lavorando con i principi dellâ€™AIC nazionale, fece compiere questo passo importante, cioÃ¨ la richiesta di una nuova Delegazione per lo stesso territorio pescarese.

La sede nazionale decise di dare questa opportunitÃ dividendo il territorio a nord e a sud del fiume Pescara, comprendendo tutti i paesi del territorio provinciale.

Ben sette i Delegati che si sono succeduti dal 1996, Fausto Celestini dal 1996 al 1999, Carmelo Paolucci Pepe dal 1999 al 2003, Luciana Dâ€™Aprile dal 2003 al 2009, Gerardo Rasetti dal 2009 al 2012, Paolo Fornarola dal 2012 al 2015, Mimmo Russi dal 2015 al 2021 Giuseppe Di Giovacchino dal 2021 ad oggi.

Attualmente gli Accademici sono in numero di 27 con n. 6 postulanti.

Per celebrare degnamente questa ricorrenza, lâ€™incontro conviviale serale Ã¨ stato preceduto da un convegno, che si Ã¨ tenuto nella Sala Tinozzi della Provincia di Pescara, dal titolo:

La Nostra Storia, il nostro Futuro, gremita da accademici, delegati di altre delegazioni, amici e quanti hanno voluto partecipare ad un evento di grande interesse.

Parlare di futuro Ã¨ parlare di passato di storia che compone il presente e prepara al futuro. Trenta anni di storia andavano raccontati, ma anche tutto ciÃ² che coinvolge il mondo dellâ€™accademia della Cucina andava esplorato e, per fare ciÃ², un ricco par terre di esperti e conoscitori dellâ€™argomento.

Ad aprire i lavori il Delegato Giuseppe Di Giovacchino che ha presentato brevemente la delegazione e i principi ispiratori dellâ€™AIC, dando poi la parola ai politici ed amministratori che hanno partecipato tra cui: il Sindaco Carlo Masci, il Presidente della Provincia Giorgio De Luca, il Prefetto di Pescara Carnevale, i delegati: Giuseppe Fioritoni di Pescara, Demetrio Moretti de L'Aquila, Antonio Moscianese di Atri, Adri Cesaroni di Vasto, il coordinatore regionale Nicola Dâ€™Auria, Maurizio Adezio del Centro studi regionale AIC, il vice Presidente Vicario Mimmo Dâ€™Alessio.

Dopo i saluti degli ospiti Ã¨ cominciata la parte relativa agli interventi di Alessandro Addari, Luigi Di Giosafatte, Vicepresidente e Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Gianluigi Peduzzi Presidente del pastificio Rustichella dâ€™Abruzzo.

I relatori hanno parlato dellâ€™importanza dellâ€™associazione Confindustria che valorizza con la sua strategia lâ€™importante ruolo dellâ€™agroalimentare in Abruzzo, della cultura enogastronomica per valorizzare i territori e generare economia anche attraverso il turismo.

Le strategie applicate e gli studi sullâ€™enogastronomia, visti come un unicum della Regione Abruzzo, devono non solo pensare a salvaguardare la tradizione, ma devono, soprattutto, essere capaci di guardare al futuro.

Per la seconda parte delle comunicazioni sono intervenuti per la delegazione di Pescara Aternum Abate Maria Luisa, per la storia di trenta anni della delegazione, Luciano Di Giovacchino vero esperto nel campo dellâ€™elaiotecnica e Leonardo Seghetti, docente e accademico, grande esperto e studioso dellâ€™agroalimentare dalla storia al futuro dei prodotti locali.

A condurre la tavola rotonda lâ€™accademica Alessandra Di Pietro dirigente scolastica dellâ€™Istituto Alberghiero di Pescara.

Il messaggio che Ã¨ scaturito dalle comunicazioni fatte dai partecipanti Ã¨ stato in merito alla valorizzazione del comparto agroalimentare con particolare interesse alla valorizzazione della cultura territoriale enogastronomica e, soprattutto, alla capacitÃ e allo studio che si devono mettere in campo perchÃ© tutto ciÃ² che Ã¨ tradizione diventi un volano verso il futuro. Bisogna rendere il comparo agroalimentare competitivo e in grado di evolversi per colloquiare con un mercato sempre piÃ¹ estraneo e difficile.

In conclusione, bisogna innovare per crescere e integrarsi con le altre imprese conoscendo e valorizzando la identitÃ locale anche attraverso la formazione.

A concludere il convegno il Vice Presidente Vicario Mimmo Dâ€™Alessio che, partendo da quanto detto dai relatori e in merito al recente riconoscimento, fatto dallâ€™Unesco, della Cucina Italiana quale Patrimonio immateriale dellâ€™UmanitÃ , ha parlato del significato intrinseco del riconoscimento. La cucina italiana non Ã¨ costituita solo da golose pietanze, ma soprattutto da tutto ciÃ² che le contorna e le genera come i cibi della dieta Mediterranea, la produzione e raccolta agroalimentare, lo scambio dei prodotti e con essi la trasmissione delle tradizioni locali fatte anche di conoscenza della storia del territorio con i suoi monumenti, strade e soprattutto di persone con il proprio vissuto.

A completare il pomeriggio culturale, la conviviale presso il ristorante Franco, al Porto turistico - Marina di Pescara, che ha avuto come simposiarca lâ€™accademico Mimmo Marcantonio.