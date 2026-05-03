Gianluca Casciato si dimette dalla presidenza di Legambiente Abruzzo

«La decisione non è stata né semplice, né impulsiva, ma rappresenta l’esito di una riflessione approfondita». Così inizia la lunga nota con la quale Gianluca Casciato, presidente regionale di Legambiente Abruzzo, annuncia di essersi dimesso dalla guida dell’associazione ambientalista. Insieme a lui vanno via anche cinque consiglieri del direttivo regionale. Praticamente una «fuga» se si considera che sei membri su nove complessivi (i due terzi) hanno lasciato la dirigenza di Legambiente Abruzzo.

«Non ci sono più le condizioni necessarie per svolgere il mio ruolo in modo efficace, sereno e coerente con i principi che dovrebbero guidare l’azione associativa», spiega Casciato, «in piena e convinta solidarietà anche cinque consiglieri del consiglio direttivo regionale hanno rassegnato le proprie dimissioni. Sei membri su nove complessivi (i due terzi) lasciano quindi la dirigenza di Legambiente Abruzzo. Si tratta di una scelta chiara e condivisa», prosegue il presidente dimissionario, «il gesto dei consiglieri rappresenta una presa di posizione significativa, espressione di solidarietà, unità, coerenza e rispetto reciproco. Una decisione maturata con senso di responsabilità, nella consapevolezza dell’importanza di tutelare i valori, il lavoro svolto in questi mesi e soprattutto la dignità delle persone. Un grazie sincero a loro. Ritengo doveroso sottolineare», aggiunge Casciato, «di aver svolto in questi mesi il mio incarico con serietà, dedizione e lealtà, lavorando con impegno costante nell’interesse dell’associazione e del territorio. Le dimissioni intendono aprire una fase di riflessione all’interno di Legambiente Abruzzo, affinché la stessa possa proseguire con rinnovata forza ed efficacia il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e del territorio».

Casciato, avvocato vastese, 51 anni, era stato eletto presidente di Legambiente Abruzzo il 7 giugno 2025 a Pescara. Aveva preso il posto di Silvia Tauro – che a sua volta aveva lasciato la presidenza dopo due anni – con l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica ed energetica come strumento per affrontare le grandi emergenze globali e locali. Insomma, nel giro di appena tre anni Legambiente Abruzzo ha cambiato due volte i suoi vertici.