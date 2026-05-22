“Oltre il velo”, a Pescara un convegno tra scienza, arte e paranormale

Sabato 23 maggio, alle ore 16:00, le sale dell'Aternino a Pescara ospiteranno il convegno di parapsicologia dal titolo Oltre il velo: scienza, arte e la realtà del paranormale” L'evento, promosso dall’associazione I Borghi della Riviera Dannunziana e inserito nella programmazione del Maggio dei Libri 2026, gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.

I lavori saranno aperti dal Presidente dell’associazione, Antonio Fagnani. L’incontro prende ispirazione dall’omonimo trattato edito dalla Casa Editrice Solfanelli, un’opera che esplora con rigore e sensibilità il delicato confine tra coscienza, fenomeni inspiegabili e interpretazione artistica. A moderare il dibattito sarà Maria Gemma Pellicciotta, coautrice del volume insieme a Raffaele Pellicciotta.

Il volume propone un approccio complementare e privo di sensazionalismi. La prima parte, curata da un medico ricercatore, analizza il paranormale sotto il profilo del metodo scientifico tradizionale; la seconda parte raccoglie invece riflessioni, esperienze vissute e testimonianze personali, aprendo un dialogo autentico sui limiti della percezione umana e sul legame profondo tra intuizione artistica e fenomeni ESP (percezione extrasensoriale).

All'appuntamento interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e l’Assessore alla Cultura, l'Avv. Maria Rita Carota. La presentazione si offrirà come un importante momento di confronto culturale e multidisciplinare grazie al coinvolgimento di un autorevole tavolo di relatori provenienti dal mondo accademico, scientifico, ecclesiastico e umanistico.