Claudio Donadio Caporale nuovo presidente dell'Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani

La Direzione Strategica della Asl di Pescara si congratula con il Dr. Claudio Donadio Caporale, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Pescara, eletto Presidente dell'Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI) per il biennio 2026-2028.
L'AOOI costituisce la componente ospedaliera della SocietÃ Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF), una delle principali societÃ scientifiche nazionali del settore.
Si tratta di una nomina particolarmente significativa poichÃ©, per la prima volta nella storia dell'associazione, fondata il 14 aprile 1947 e prossima a celebrare nel 2027 il proprio ottantesimo anniversario, la presidenza Ã¨ stata affidata a un professionista abruzzese.
L'elezione rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale e scientifico consolidato, che ha visto tra i principali risultati il riconoscimento, nel 2022, della UOC di Otorinolaringoiatria quale Centro di Riferimento Regionale per i tumori testa-collo.
Tra gli obiettivi indicati dal nuovo Presidente figurano il sostegno ai giovani specialisti e la valorizzazione delle nuove generazioni di professionisti, un impegno giÃ perseguito attraverso il progressivo rafforzamento e ringiovanimento della UOC di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Pescara.
La Direzione Strategica della Asl di Pescara esprime le proprie congratulazioni al Dr. Caporale per l'importante incarico ricevuto, motivo di orgoglio per l'Ospedale di Pescara e per l'intera Azienda Sanitaria.