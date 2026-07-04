Nasce la sezione ciclismo dell'Avis Pescara

Nelle foto allegate, alcuni momenti del “vernissage” con la nuova divisa.

Anche la sezione ciclismo si propone di promuovere il messaggio della donazione del sangue, ovvero lo scopo fondamentale di questa collaborazione sportiva.



“Grati per l'accoglienza che Avis comunale Pescara ci riserva sempre, ci auguriamo che il nostro contributo, dato con passione e coinvolgimento, sia efficace e che sempre più giovani si sentano coinvolti nella donazione, e sempre più ciclisti vengano a pedalare con noi!”, questo il messaggio inaugurale della Asd, che al vertice ha Marina Labrozzi e gli altri soci fondatori sono Antonella Di Zacomo, Angelo Morico e Lorenzo Pelagatti.

Felicitazioni sono state espresse anche dal presidente di Avis Pescara Vincenzo Lattuchella: “Il messaggio della nostra squadra ciclistica girerà non solo in ambito pescarese ma in tutto il territorio allargato; infatti collaboreremo a stretto contatto con l’AVIS provinciale di Pescara, con l’obiettivo di crescere sempre di più”.