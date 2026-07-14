Lunedì 13 luglio2026, largo Dei Frentani in Pescara, ha avuto inizio la manifestazione Il Fiume e la memoria. L’evento è alla sua XXIV edizione e presenta sempre Pescara nei luoghi e nelle situazioni storiche che Licio Di Biase quale storico, studia per restituire la memoria della città agli abitanti e a quanti la vogliono apprezzare e conoscere.

In questo appuntamento l’obiettivo è stato avviare un percorso dedicato alla storia delle chiese di Pescara con la presentazione in Prima assoluta, del libro “Pescara – Le Chiese nel Tempo

Proprio attraverso lo studio degli edifici di culto, alcuni esistenti nel tempo passato e altri ancora oggi in uso, si conosce e si presenta la vera storia di Pescara a tutti coloro che ne apprezzano la qualità della narrazione e la conoscenza degli eventi accaduti.

Nel corso dei secoli la costruzione degli edifici religiosi è stato un vero volano per lo sviluppo della città con la creazione e l’espansione dei nuclei principali della stessa.

L’architettura religiosa è stata sempre nei secoli un impulso importante per la costruzione e lo sviluppo dell’edilizia civile e la costituzione di borghi e interi quartieri che si sono sviluppati intorno alle chiese e ai conventi.

Presenti all’evento il Direttore artistico della manifestazione Milo Vallone, il prof. Claudio Varagnoli ordinario di restauro, l’architetto Aldo Pezzi, Chiara Delpino Sopraintendente ABAP Chieti Pescara, Mimmo Sarchiapone artista incisore e don Don Paolo Curioni della curia metropolitana

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Pescara l’Assessora alla cultura Maria Rita Carota.

Hanno allietato la serata i musicisti Marco e Alessandro Felicioni e gli attori Claudia D'Antonio e Federico Colalongo.

La giornalista Mila Cantagallo ha presentato e moderato la manifestazione.

La manifestazione Il Fiume e la Memoria, iniziata il 13 luglio con la presentazione del libro Pescara Le chiese nel Tempo, continuerà con altri appuntamenti fino al 19 luglio.

– 14 Luglio 2026. Ore 21.15 – Largo Dei Frentani

“Casanova” Di David Norisco.

Spettacolo teatrale con Lorenzo Flaherty e con la partecipazione della ballerina Martina Marinelli (Teatro dell’Opera di Roma). Regia di Francesco Branchetti.

– 15 Luglio 2026. Ore 21.15 – Largo Dei Frentani

“Pescara 1566 – la battaglia dell’Aternum”

Spettacolo teatrale con la partecipazione dei percussionisti Pino Petraccia e Matar Mbaje

Regia di Lorenzo Valori

Spettacolo di teatro diffuso a cura di Indaco Teatro Giovani. Regia di Federica Vicino.

– 16 luglio 2026. Ore 21.15, 21.30, 21.45, 22.00, 22.15, 22.30 – Centro Storico

“L’eco dei talenti” Spettacolo di teatro diffuso a cura di Indaco Teatro Giovani.

Regia di Federica Vicino.

– 17 luglio 2026. Ore 21.15 – Cortile di Casa d’Annunzio

“L’arte della parola – d’Annunzio comunicatore” Presentazione dell’omonimo libro curato da Angelo Piero Cappello ed edito da Carabba - Scritto da Gianni Oliva, Michele Russo, Andrea Lombardinilo, Licio Di Biase e Mario Tirino

18 luglio 2026. Ore 19.30 – Lungofiume, golena sud presso Porto Antico

“Aperitivo letterario”

Presentazione del libro” Anna Tosti e Giorgio Ciampoli – Quali Ricordi di Vittorina Castellano e Giorgio Ciampoli

Modera Luca Pompei

18 luglio 2026. Ore 21.15 – Piazza Garibaldi

“Donne” Spettacolo teatrale con Simona Cavallari - con la partecipazione della pianista Samanta Chiefallo

19 Luglio 2026.Ore 19.30, Centro storico – Giardino Tommolini/Scassa

“Caro Flaiano” - Recital con Milo Vallone - con la partecipazione di Vincenzo De Ritis, alla fisarmonica.