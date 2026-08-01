Amici di Corso Vittorio Conferenza Stampa: stato dell’arte di Corso Vittorio Emanuele

31 luglio, presso la Pasticceria La Pineta al Centro, in Corso Vittorio Emanuele, su invito dell’associazione Amici di Corso Vittorio si è tenuta la conferenza stampa del Tavolo permanente, che l’associazione oramai da diversi mesi, convoca per parlare dell’importante strada centrale di Pescara e verificare quale sia lo stato dell’arte degli obiettivi e dei progetti preposti.

Ad aprire l’incontro il Presidente dell’Associazione Antonio Di Giosafat che attraverso questo incontro mensile, con l‘associazione, vuole tenere sempre viva l’attenzione su come si perseguono gli obiettivi prefissati.

Corso Vittorio è una strada ferita più volte nel tempo e ancora imbrigliata in interminabili lavori che l’hanno resa poco attrattiva e attualmente anche pericolosa.

Nulla vale dipingere con un colore vivace la strada se poi non se ne può constatare la vivacità con l’accoglienza e la vivibilità della stessa.

L’obiettivo dell’associazione è quello di ridare la storica importanza alla strada quando era ricca di negozi e attività di vari servizi, dove le persone affollavano i marciapiedi per una mera passeggiata o per godere dei servizi offerti.

Le varie progettazioni sbagliate hanno profondamente offeso la vivibilità e l’accoglienza provocando un grave danno sia ai residenti sia agli imprenditori del commercio e anche ai vari studi professionali esistenti.

Senza accoglienza e sicurezza le strade muoiono ed è proprio questo è l’argomento trattato nell’incontro del 31 luglio.

“Noi come Corso Vittorio -ha detto il Presidente Di Giosafat- siamo un presidio costante sul fronte della sicurezza, anche con un forte entusiasmo per la rinascita commerciale e successo all'interno del centro cittadino.

È la linea ribadita con forza dalla nostra associazione, che è da sempre impegnata a controllare e a valorizzare Corso Vittorio. Noi dobbiamo tenere in mente che il problema della sicurezza è un problema attivissimo. Basta pensare che furti, borseggi, situazioni di degrado continuano ad essere monitorati costantemente per essere segnalati a chi di dovere, ma sono storie ogni giorno.

Così come sono storie ogni giorno anche le problematiche legate alla presenza di persone senza tetto. Corso Vittorio dalle 11 alle 3 diventa molto asolata e le persone che non hanno la possibilità di trovare rinfresco hanno molte problematiche e quindi, spesso e volentieri, la nostra associazione diventa anche un presidio sul territorio, cioè una situazione di controllo a 360 gradi di quello che accade. Grazie anche a questa storia, al numero che abbiamo seguito, un numero che stranamente abbiamo messo come Whatsapp, ma che continua a suonare anche per le telefonate che lo riceve, che noi pensavamo fosse un gioco, invece si è rivelato essere la cartina al tornasole delle problematiche che noi continuiamo ogni giorno a denunciare.

Perché? Perché fino a questa mattina si è parlato, ci sono arrivati dei messaggi dove ci chiedono ausilio per quanto riguarda il problema del conferimento dei rifiuti urbani, argomento ormai all'ordine del giorno oppure per quanto riguarda la problematica della sicurezza, la problematica dei parcheggi, la problematica della viabilità. Segnalazioni di vita quotidiana che ci permettono di capire come le persone, anche se non sono associate a noi, leggendo il nostro numero ci vedono un po' come il legame, l'anello di racconto tra noi e gli enti. Questo era quello che la nostra associazione ha avuto come obiettivo. La nostra, quindi, vuole essere una presenza continua, non abbassiamo la guardia ma ringraziamo quando si fa evento che crea movimento. Abbiamo accolto con grande gioia le iniziative che riguardano la rivalorizzazione di Corso Vittorio mediante gli eventi che vengono organizzati e siamo stati partecipi delle iniziative organizzate dalle associazioni di categoria, dall'assessorato al commercio che l'8 di agosto riproporranno su Corso Vittorio un mercatino. E ancora sposiamo e accogliamo, con grande gioia, l’evento del 22 di agosto quando inizierà lo sbaratto.

Perché qualsiasi cosa che possa portare movimento, per noi che ci dobbiamo riportare in pane a casa, è una cosa positiva così pure per i residenti che si trovano a vivere una vita, una via non buia, non pericolosa, ma una via tranquilla che possa loro concedere quindi una serena convivenza”.

L’associazione organizzerà altri eventi promuovendo un calendario di attività che va dall'autunno all'inverno, la prima a inizio del periodo natalizio. Anche quest’anno si organizzerà la lotteria che ha avuto grande successo nella scorsa edizione.

Presenti i membri del Consiglio Direttivo: Sonia Bernardi, Dolores Di Cesare e Tina Di Lorenzo.

Due targhe sono state date dall'associazione a due imprenditori associati che hanno aperto da poco le loro attività con grande professionalità e coraggio.